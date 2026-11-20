Le Paris Saint-Germain tente actuellement de prolonger le contrat de Marquinhos, le capitaine brésilien du PSG étant engagé jusqu'en 2028 avec le club de la capitale. Alors que certains font du joueur brésilien le joueur le plus légendaire de l'histoire de Paris, Nabil Djellit n'est pas du tout d'accord.

Du haut de ses 32 ans, Marquinhos a tout vécu depuis qu'il a rejoint le Paris Saint-Germain en 2013. De la remontada au double triomphe en Ligue des champions, le défenseur brésilien a connu le plus bas et le plus haut, et plusieurs fois les supporters parisiens l'ont pointé du doigt en estimant qu'il était souvent impliqué dans les mauvais coups. Mais, Marquinhos n'a jamais baissé les bras, et ses sanglots après la victoire contre l'Inter en finale de la C1 sont désormais entrés dans l'histoire du PSG. Alors, au moment où Nasser Al-Khelaifi lui propose de prolonger encore un peu son contrat à Paris, le débat est lancé afin de savoir si Marquinhos est réellement le joueur numéro 1 dans l'histoire des doubles champions d'Europe. Pour Nabil Djellit, journaliste de France-Football, ce n'est pas le cas.

Ibrahimovic devant Marquinhos dans l'histoire du PSG

S'exprimant dans L'Equipe du Soir, notre confrère estime que Zlatan Ibrahimovic mérite ce titre plus que Marquinhos. « Je fonctionne un peu à l'émotion. Alors après, je peux comprendre qu'il y a différentes sensibilités et générations, qu'il a fait le back-to-back et tout. Mais en fait, quand je pense au PSG, quel joueur incarne le Paris Saint-Germain ? Quand je pense à Liverpool, je pense à Gerrard. Quand je parle de la Roma, je pense à Totti. Je pourrais trouver d'autres exemples facilement. Mais quand je pense au PSG, ça ne me vient pas direct. Marquinhos ne me vient pas. Parce que je pense que c'est en plus un modèle, un joueur exemplaire, un historien du Paris Saint-Germain, un exemple de résilience. C’était un acteur majeur, malheureusement, dans les déroutes et c'était un acteur non pas secondaire, mais moins important dans les victoires. Pour moi, c'est Ibrahimovic, parce que sans Ibrahimovic, rien n'aurait été possible. Le passage d'Ibrahimovic, c'est le premier étage de la fusée », explique Nabil Djellit.

Des propos qui n'ont pas été appréciés de tout le monde, et notamment d'un autre journaliste, Sébastien Vidal, qui estime que Nabil Djellit est caricatural. « Je me demande toujours s’il veut être à contre-courant pour exister ou s'il est à ce point déconnecté…. Fascinant sujet d’étude », s'interroge celui qui est spécialiste du football anglais. En attendant, les dirigeants du PSG ne se posent pas ces questions et font le forcing pour rapidement prolonger celui dont le fils a pris une licence au PSG.