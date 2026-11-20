Le PSG a un oeil très attentif aux performances d'Ibrahim Rabbaj, pépite de Chelsea qui a décodé de représenter le Maroc au Mondial U17, qui a lieu en ce moment au Qatar.

Les recrutements se font de plus en plus jeunes désormais, et ce n’est pas le Real Madrid, qui vient de recruter JJ Gabriel à l’âge de 16 ans en provenance de Manchester United, qui dira le contraire. La Coupe du monde U17 sera le rendez-vous des agents et des recruteurs des clubs au Qatar jusqu’à la mi-décembre. Le PSG y sera car il y a un joueur qui plait énormément à Luis Campos. Il s’agit d’Ibrahim Rabbaj, ailier droit de 17 ans qui est né à Leicester, a été formé à Crystal Palace et qui appartient désormais à Chelsea.

Après avoir hésité pendant deux ans, Rabbaj a décidé de rejoindre le Maroc, et il sera donc l’un des atouts de la formation maghrébine dans ce Mondial. Selon le journaliste de GiveMeSport Ben Jacobs, ses performances vont être suivies de très près. Plusieurs clubs ont coché son nom, dont le PSG, le Club Bruges, la Juventus et le Sporting.

Chelsea a déjà réagi à ces intérêts, débutant des discussions pour prolonger le contrat du jeune professionnel, engagé avec les Blues jusqu’en 2028. Actuellement, l’Anglo-Marocain évolue en Youth League ou en dans le championnat de Premier League U19, sans avoir encore sa chance au plus haut niveau. Capable de jouer comme milieu axial même s’il préfère évoluer comme ailier droit, Rabbaj provoque un très vif intérêt et sait que ses performances au Qatar pourraient peser sur son avenir.

S’il venait à exploser et marquer des gros points auprès des recruteurs, ses exigences pour prolonger à Chelsea ou son souhait de débuter rapidement chez les pros pourraient l’amener à changer d’air très rapidement. Pour le plus grand bonheur du PSG ?