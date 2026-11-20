Bruno Genesio essaye de trouver des bons côtés comme il peut pour sauver les apparences avec deux énormes flops de ce début de saison de l'OM.

L’OM a redressé la barre de manière spectaculaire cet automne, et Bruno Genesio s’en félicite à juste titre. Le technicien français, arrivé avec un effectif amoindri et affaibli, a mis quelques semaines à prendre l’ampleur de la mission qui lui a été confiée. Mais les succès s’enchainent désormais, et l’espoir de voir le groupe progresser et jouer crânement sa chance cette saison est désormais bien réel. Même le public, frondeur et boudeur en début de saison, a retrouvé le sourire et les encouragements.

Certains joueurs ont pour le moment beaucoup déçu, à l’image de Neal Maupay et Angel Gomes. Mais Bruno Genesio a tenu à le souligner ce vendredi après-midi en conférence de presse, il apprécie le fait que le Vélodrome n’ait pas enfoncé la tête sous l’eau de ces deux joueurs. « On travaille avec le dialogue. Toujours garder le lien avec les joueurs, ceux qui jouent et ceux qui jouent un peu moins. C'est primordial. Lors du dernier match à domicile, il n'y a pas eu de sifflets. Ca montre que le public est aussi conscient sur l'importance qu'ils ont sur le mental de nos joueurs. On a besoin de tout le monde avec de la confiance. On a vu encore à Lens que des joueurs qui viennent du banc de touche peuvent être décisifs. C'est à la fois réconforter ceux qui en ont besoin mais aussi travailler à l'entraînement sur des gestes, des situations, qui leur permettront d'être encore plus en confiance sur le terrain », a glissé le coach marseillais.

Angel Gomes et Neal Maupay ont en effet évité les sifflets, mais Bruno Genesio se rassure vraiment comme il peut à leur sujet. Les deux joueurs sont en effet entrés à trois minutes de la fin du match contre Toulouse, dans une rencontre qui était déjà dans la poche de l’OM avec deux buts d’avance. Difficile, même pour un public guère satisfait par ces deux joueurs depuis le début de la saison, de plomber l’ambiance et de s’en prendre à eux alors que l’équipe montrait un beau visage. Mais pour Bruno Genesio, c’est une façon un peu détournée de remonter le moral des troupes.