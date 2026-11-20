Pas de pitié en Ligue 1 pour les entraineurs, qui sont déjà cinq à avoir quitté leur poste cette saison. Une situation qui reflète bien la précarité de ce poste, ce qui ne surprend pas Luis Enrique.

Début de saison musclé pour les entraineurs de Ligue 1. Ils sont déjà cinq à avoir pris la porte en seulement trois mois de compétition. Le RC Lens, à deux reprises, Strasbourg, Le Havre et l’OL ont changé d’entraineur, tandis qu’il se murmure que cela chauffe en interne du côté de Rennes et du Mans notamment. Une précarité qui ne surprend personne, le temps de grands projets, des techniciens en place pendant des années et des contrats à rallonge étant à oublier pour faire place à l’instantanéité des résultats.

Luis Enrique a bien voulu aborder cette question pendant la conférence de presse du PSG, à l’heure où la Ligue 1 reprend ses droits. Son équipe va affronter l’OGC Nice, qui a failli montrer la porte à Olivier Pantaloni avant de voir les résultats du Gym s’améliorer. S’il se sait plutôt à l’abri dans son rôle de technicien en chef du PSG double champion d’Europe, l’entraineur espagnol avoue que désormais, plus personne ne peut être surpris quand un entraineur prend très rapidement la porte.

Luis Enrique fait un métier à très haut risque

« C'est une profession de très haut risque. C'est normal. Chaque fois qu'un entraîneur part avec son staff, cela donne une opportunité pour un autre entraîneur. C'est le ying et le yang. Chaque fois que les choses ne marchent pas, c'est l'entraîneur qui paye pour ça. Mais on est y est habitué », a reconnu Luis Enrique, qui a souvent un bon mot pour les entraineurs qu’il affronte dans notre championnat.

Le coach du PSG aura en tout cas un compatriote de plus dans notre championnat, avec la nomination de Carlos Vicens à l’OL en remplacement de Paulo Fonseca.