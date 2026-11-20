Le tirage complet de la Ligue des Nations
parGael Anger
Les quarts de finale de la Ligue des Nations :
France - Espagne
Angleterre - Norvège
Portugal - Pays-Bas
Allemagne - Belgique
Les barrages Ligue A vs Ligue B
Bosnie - Danemark
Hongrie - Serbie
Irlande - Croatie
Slovénie - Pays de Galles
Les barrages Ligue B vs Ligue C
Chypre - Macédoine du Nord
Estonie - Roumanie
Îles Féroé - Géorgie
Biélorussie - Israël
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Derniers commentaires
LdN : Ce sera France-Espagne
Bon au moins ça ne monopolisera pas trop longtemps les internationaux français... Vu le niveau de jeu de l'EDF made in ZZ, la farce va pas durer longtemps face à l'Espagne.
OM : Anguissa ou Hojberg, Marseille va trancher
Non la fin de son contrat est en juin 2028.
OM : Anguissa ou Hojberg, Marseille va trancher
Hojbjerg part, Anguisa rejoint un autre club.
OM : Anguissa ou Hojberg, Marseille va trancher
Hojberg restera à l'om si aucun club ne lui propose son salaire actuelle il n'a aucune raison d'être pressé surtout qu'il arrive en fin de contrat en juin je crois
OL : Benzema de retour, c'est confirmé à tous les niveaux !
Ok !
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
|18
|12
|6
|15
|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
|10
|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13