L'intérêt de l'Olympique de Marseille pour André-Frank Zambo Anguissa est désormais connu de tout le monde. Mais, pour faire venir le joueur de Naples, les dirigeants de l'OM souhaitent en savoir plus sur la décision de Pierre-Emile Hojbjerg au prochain mercato d'hiver.

Grégory Lorenzi et Stéphane Richard seront actifs lors du mercato d'hiver, mais tout comme cet été les dirigeants marseillais n'auront pas le chéquier de Frank McCourt dans la poche. Cependant, en cas de départ de Pierre-Emile Hojbjerg, qui ponctionne 500.000 euros par mois dans les caisses de l'OM, alors le club phocéen pourrait se décider à faire venir André-Frank Zambo Anguissa , lequel aurait déjà discuté d'un retour à Marseille neuf ans après son départ à Fulham. Selon la presse italienne, le club phocéen fixe comme condition le départ de l'international danois au mercato d'hiver pour recruter l'international camerounais, lequel sera en fin de contrat en juin prochain à Naples.

André-Frank Zambo Anguissa attend d'en savoir plus

Marseille est une option pour Anguissa, mais les discussions n'ont pas encore abouti. Le club français apprécie le joueur, mais avant de passer à l'action, il souhaite connaître la décision de Hojbjerg, courtisé par la Juventus et la Fiorentina », affirme notre confrère transalpin. Autrement dit, malgré l'emballement de ces derniers jours, la signature du milieu de terrain camerounais de 31 ans est loin d'être acquise, car elle ne dépend pas réellement que de lui. Et Pierre-Emile Hojbjerg est loin d'avoir fait son choix. Niccolo Ceccarini, journaliste pour TuttoMercato , révèle que du côté du Napoli on est dans le flou concernant André-Frank Zambo Anguissa. «», affirme notre confrère transalpin. Autrement dit, malgré l'emballement de ces derniers jours, la signature du milieu de terrain camerounais de 31 ans est loin d'être acquise, car elle ne dépend pas réellement que de lui. Et Pierre-Emile Hojbjerg est loin d'avoir fait son choix.

Hojbjerg fait durer le suspense à l'OM

On se souvient que l'été dernier, le milieu de terrain danois de l'Olympique de Marseille avait donné son feu vert aux dirigeants de l'OM pour négocier son départ. Mais finalement il avait refusé la seule offre ferme arrivée sur le bureau de Stéphane Richard, à savoir celle de Newcastle, les Magpies voulant faire revenir en Premier League l'ancien joueur de Tottenham. Alors, au moment où il a encore un an et demi de contrat avec Marseille et qu'il dispose du plus gros salaire du club, Hojbjerg n'est peut-être pas si pressé que cela de partir d'un club où en plus, il a toute la confiance de Bruno Genesio.