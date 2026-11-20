Officiel : Courtois prolonge au Real Madrid
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Le Real Madrid a annoncé la prolongation de Thibaut Courtois, son gardien numéro 1, jusqu'en 2028. Le Belge, qui s'est à nouveau mis en retrait des Diables Rouges, s'engage pour une saison supplémentaire avec les Merengue.
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Derniers commentaires
OL : Benzema de retour, c'est confirmé à tous les niveaux !
Ha bon ? Explique moi maznum...
L'OM remet ces deux jeunes au placard
Et venant du cotorep, ça t'a mené qq part ?
L'OM remet ces deux jeunes au placard
Pauvre mec
L'OM remet ces deux jeunes au placard
Faut vraiment être débile pour croire que tu vas percé dans le football en étant jeune à Marseille. Plus de chance d'intégrer la DZ MAFIA que d'être pro là-bas
OL : Vicens prévient Lille et la Ligue 1
Ouais d'accord Tania 🤦🤦😂
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
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|10
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|3
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|4
|4
|2
|13
|11
|2
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|5
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|3
|9
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|1
|13
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|5
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|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
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|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13