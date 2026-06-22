L'OM propose 20ME pour Lucas Da Cunha, Côme a répondu

Formé au Stade Rennais, Lucas Da Cunha sort d'une superbe saison avec le club de Côme. Plusieurs clubs, dont l'Olympique de Marseille, s'intéressent au milieu de terrain français de 25 ans.

TMW révèle également que l'Olympique de Marseille a tenté de faire signer Lucas Da Cunha en proposant 20 millions d'euros pour le faire venir. Mais, le média spécialisé précise que l'offre de l'OM a rapidement été refusée par Côme, tout comme celle attendue des Colchoneros. Pour le club de Serie A, il ne s'agit pas de se livrer à une surenchère pour faire monter le prix du joueur au fur et à mesure des semaines. En effet, l'équipe lombarde n'a qu'une seule idée en tête concernant Lucas Da Cunha. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, grâce à sa quatrième place en Serie A , le club de Côme tient à conserver ses meilleurs joueurs. Cesc Fabregas, l'entraîneur du club italien, tient notamment beaucoup à Lucas Da Cunha, arrivé au mercato d'hiver 2023. Mais il sait que de nombreux clubs tournent autour de l'ancien Rennais, et particulièrement l'Atlético de Madrid. Maisrévèle également que l'Olympique de Marseille a tenté de faire signer Lucas Da Cunha en proposant 20 millions d'euros pour le faire venir. Mais, le média spécialisé précise que l'offre de l'OM a rapidement été refusée par Côme, tout comme celle attendue des Colchoneros. Pour le club de Serie A, il ne s'agit pas de se livrer à une surenchère pour faire monter le prix du joueur au fur et à mesure des semaines. En effet, l'équipe lombarde n'a qu'une seule idée en tête concernant Lucas Da Cunha.

Côme a tout prévu dans le dossier Da Cunha

Côme négocie en effet depuis des semaines pour prolonger le contrat du milieu de terrain français, lequel est lié jusqu'en 2029 avec son équipe. En échange d'une augmentation de salaire, Cesc Fabregas pense avoir gain de cause dans cette négociation, et il se pourrait même que cette prolongation se concrétise dès cette semaine. Compte tenu de sa situation financière actuelle, on voit mal l'Olympique de Marseille revenir à la charge avec une offre supérieure un peu plus tard dans le mercato une fois son passage devant la DNCG effectué, sachant qu'il est prévu ce mardi 23 juin. A Côme, on craint surtout que l'Atlético de Madrid ne lâche pas l'affaire si facilement, c'est pour cela que les négociations avec l'entourage de Lucas Da Cunha se sont intensifiées ces derniers jours. Grâce à sa qualification pour la Ligue des champions, la formation entraînée par Cesc Fabregas est persuadé d'avoir les arguments nécéssaires.