OM : Des médias payés pour tailler l’OL, McCourt accusé
Frank McCourt

OM : Des médias payés pour tailler l’OL, McCourt accusé

OM06 août , 13:30
parEric Bethsy
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Conseillé par son agence de communication Image 7, Frank McCourt a validé une drôle de décision. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille aurait approuvé l’utilisation d’une société pour critiquer le concurrent lyonnais à l’étranger.
En pleine crise financière, l’Olympique de Marseille n’avait vraiment pas besoin d’une nouvelle vidéo de Romain Molina. Le journaliste s’est penché sur la situation du club phocéen et les erreurs commises à plusieurs niveaux. Sur le terrain médiatique par exemple, le spécialiste s’est notamment attardé sur Image 7. On parle de l’agence de communication employée par Frank McCourt depuis plusieurs années. Et qui, d’après Romain Molina, a tendance à guider le propriétaire olympien vers de mauvaises directions.

L'OM s'en prend discrètement à l'OL

C’est effectivement cette société qui serait à l’origine de la nomination du président Stéphane Richard, pourtant loin d’être un fin connaisseur dans le monde du football. Mais ce n’est pas tout. Image 7 aurait également convaincu l’homme d’affaires américain de faire appel à une entreprise en Angleterre afin de publier des articles négatifs sur l’Olympique Lyonnais de l’autre côté de la Manche. Une manière de nuire à l’image d’un concurrent dénoncée par Romain Molina dans sa vidéo.
« L'année dernière, on a même employé une boîte anglaise pour faire de petits articles dans la presse anglaise pour tacler l'Olympique Lyonnais, a révélé le journaliste sur sa chaîne YouTube. "Ah oui c'est le soft power !", c'est le genre de conneries qu'on dit à Frank McCourt. "C'est la guerre d'influence !" Et Frank McCourt il signe les chèques. Ils ont pris Frank McCourt, ils l'ont isolé pour lui dire "il faut faire ci, il faut faire ça… Ton club vaut 1,2 milliard…" » Lassé de combler les déficits et d’investir pour son club, l’actionnaire marseillais a apparemment des économies à faire dans d’autres domaines.
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Derniers commentaires

130ME pour Diomandé, le PSG fait une nouvelle offre

Il confirme...ce n'est pas du bla bla bla quand c'est le PSG...le gars n'a honte de rien, surtout quand il s'agit d'étaler publiquement sa bêtise ^^

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

? Ici pas parler foot avec respect carré ! Ici le pire site de foot avec des infos rancies et inutiles plus ou moins pompées sur d'autres sites plus sérieux entremêlées de pub macronesques, avec des bandeaux à coolies mal cuits ! Donc les lecteurs sont parmi les pires abrutis que l'on puisse rencontrer sur terre, peut-être même des trolls mandatés par l'union européenne pour déstabiliser l'Islande !! Le foot ici : ce n'est pas le pied !!!

220 ME arrivent, le PSG attaqué comme jamais

Si ça se fait à ce prix là, bravo!

Passé par l'OL, il refuse de signer à l'OM

Quand tu vois systématiquement l'OM manger le mur saison après saison, il y a de quoi refuser d'y aller. ^^

L’OL est frustré par le transfert de Pavel Sulc

C'est surtout Foot01 qui est frustré de ne rien savoir. ^^

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