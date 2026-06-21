L'OM sanctionné par la DNCG, McCourt est prévenu

La Fédération Tunisienne a fait n'importe quoi en virant Lamouchi en pleine Coupe du Monde. La vérité... c'est que l'équipe de la Tunisie était trop faible pour participer à cette Coupe du Monde. Au moins... il y en a un qui a été malin comme un renard et qui s'en est mis plein les poches. ^^
C’est surtout son très gros salaire avec peu de rendement. Faut tourner la page et arrêter les dégâts, mais c’est sûr que ça n’aura pas été un succès malgré quelques rares bonnes performances
Dommage. Trop de soucis physiques mais c'est un bon joueur, qui vaut normalement plus que 7M
On dirait un pyjama
Tu es si stupide... que cela en devient vraiment triste. Kylian Mbappé cette saison avec le Real Madrid... c'est 38 buts en 33 matchs dont 15 en Champions League. Je te rappelle que Kylian Mbappé a réalisé un triplé en finale de la Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine. Bref... Au lieu d'écouter la merde qui se dit dans les médias... tu devrais mieux réfléchir avant d'ouvrir ton clapet à merde.
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