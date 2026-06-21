L'OM sanctionné par la DNCG, McCourt est prévenu

Sanctionné par l’UEFA il y a quelques jours, l’OM pourrait aussi écoper d’un avertissement de la part de la DNCG. Frank McCourt, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi se préparent à ce scénario.

Le début d’été est chaotique pour l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a notamment été sanctionné par l’UEFA , qui lui a infligé une amende de 10 millions d’euros et une exclusion des coupes d’Europe avec sursis. L’OM a un an pour améliorer sa situation financière au risque de ne pas pouvoir disputer la Ligue des Champions ou l’Europa League à compter de la saison 2027-2028. Le verdict de l’UEFA étant enfin tombé, le club marseillais est maintenant focalisé sur son passage devant la DNCG à la fin du mois.

« Un encadrement de la masse salariale par la DNCG n’aurait rien d’une surprise. En interne, cette éventualité est anticipée depuis plusieurs semaines. Le club prépare déjà une réduction significative de ses dépenses et entend entrer dans une phase de gestion beaucoup plus maîtrisée » note le média spécialisé, qui précise tout de même que le Comme toujours, Frank McCourt se montre garant et comblera les pertes de son club. Néanmoins, le gendarme financier du football français pourrait prendre une mesure forte à l’encontre de l’Olympique de Marseille. Selon Le Phocéen, un encadrement de la masse salariale est probable et l’état-major olympien s’y prépare.note le média spécialisé, qui précise tout de même que le mercato devrait sérieusement se décanter une fois que l’examen devant la DNCG sera passé.

Le mercato va s'accélérer après la DNCG

« Une fois l’étape DNCG franchie, plusieurs dossiers actuellement en attente devraient pouvoir être finalisés. La direction souhaite avancer rapidement afin d’offrir davantage de visibilité au futur staff et aux joueurs concernés par la préparation estivale » écrivent nos confrères. Pour les dirigeants ainsi que les supporters olympiens, il n’y a donc plus qu’à attendre ce fameux passage devant le gendarme financier du football français. Avec dans l’esprit de Grégory Lorenzi et du board olympien une volonté clairement affichée, celle d’accélérer sur le volet du mercato dès que la DNCG aura rendu son verdict. Et cela même en cas d’encadrement de la masse salariale, une sanction à laquelle l’OM s’est exposé en raison de sa situation financière.