OM : « Vous voulez la mort du club ? » Une rumeur qui va trop loin

L'OM redoute la DNCG après l'UEFA, et cela va beaucoup jouer sur le mercato estival. Certains supporters ne l'ont pas compris, et cela a le don de faire réagir.

Pas une seconde de répit pour Stephanie Richard, qui n’est même pas encore officiellement intronisé président de l’Olympique de Marseille . Ce sera au 1er juillet. Mais le dirigeant est déjà au travail et a négocié, en compagnie de Frank McCourt, pour que l’OM ne soit pas privé de Coupe d’Europe la saison prochaine. Et le coup n’est pas passé loin.

A peine le temps de souffler et c’est la DNCG qui se pointe la semaine prochaine. Sans une vente majeure, les dirigeants olympiens vont devoir rivaliser de promesses et de force de conviction pour éviter de se faire taper sur les doigts trop fort par le gendarme financier du football français.

Seko Fofana à l'OM, c'est un grand non

La priorité est donnée aux ventes, et pour les achats, on verra plus tard. Surtout qu’il n’y a toujours pas l’entraineur annoncé pour la saison prochaine, Bruno Genesio n’ayant pas encore signé son contrat. Se projeter sur des recrues est impensable à l’heure actuelle, et cela a eu le don d’agacer un insider.

Mohamed Toubache-Ter, qui suit de près les informations mercato et réagit beaucoup sur le dossier OM toujours très porteur, a perdu son sang-froid quand un supporter a émis le souhait de voir Seko Fofana signer à Marseille cet été. Pour « MTT », c’est typiquement le genre de recrues que le club phocéen doit éviter, pour ne pas se retrouver avec encore des joueurs trentenaires aux salaires encombrants.

« En fait, vous le faites exprès !! Votre club se fait sanctionner. Votre club doit vendre impérativement. Mais ça désire un joueur avec un salaire stratosphérique. En fait, voulez-vous la mort de votre club ?? », s’est lâché l’informateur du mercato, pour qui il va clairement falloir arrêter de rêver au mercato cet été pour les fans de l’OM. Un message qui va dans le sens de celui de la direction, qui s’attend à des sanctions de la DNCG, et peut-être un encadrement de la masse salariale qui freinerait énormément le recrutement.