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Rio Mavuba quitte les Girondins de Bordeaux

Bordeaux06 août , 13:00
parClaude Dautel
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Le CNOSF n'a pas encore rendu son avis concernant la reprise des Girondins de Bordeaux et le maintien du club en National, mais les nouveaux propriétaires doivent chercher un entraîneur puisque Rio Maveba a décidé de partir.
Dans un communiqué, les Girondins de Bordeaux ont confirmé ce jeudi midi une rumeur qui circulait depuis quelques jours, à savoir que Rio Mavuba ne sera pas l'entraîneur du club au scapulaire la saison prochaine, que ce soit en National ou en Régional. Sans même attendre ce que dira le CNOSF suite au passage mercredi de Gérard Lopez et des repreneurs du club, l'ancien joueur, qui avait pourtant prolongé son contrat, quitte donc Le Haillan. Une mauvaise nouvelle de plus, au moment où les candidats au rachat ont fait savoir que leur projet n'irait pas à son terme si Bordeaux n'est pas maintenu en National.

Mavuba part de Bordeaux d'un commun accord avec le club

 « Le FC Girondins de Bordeaux et Rio Mavuba ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Le FC Girondins de Bordeaux remercie chaleureusement Rio pour son engagement et son investissement, aussi bien auprès de la formation girondine qu’à la tête de l’équipe première. Le Club tient également à saluer son professionnalisme et son profond attachement au scapulaire. Arnaud Cormier assurera l’intérim à la tête de l’équipe première. Le FC Girondins de Bordeaux engagera la recherche d’un nouvel entraîneur selon le verdict des procédures administratives en cours », précise le club.
De son côté, Rio Mavuba a confirmé son départ de Bordeaux. « Lorsque j’ai décidé de stopper ma carrière de joueur, je ne me voyais pas commencer ailleurs qu’aux Girondins, et essayer de rendre ce que le club avait pu m’apporter durant ma formation et mon passage en tant que joueur professionnel. Aujourd’hui, une nouvelle page se tourne, et je tiens à remercier profondément le club pour m’avoir donné cette nouvelle chance. Le contexte est très particulier : j’espère que les instances vont valider le maintien en National, et que le club pourra retrouver rapidement le très haut niveau. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent et m’ont soutenu, dans les bons comme dans les mauvais moments : aux dirigeants, au staff, aux joueurs et aux supporters », a écrit le désormais ancien entraîneur des Girondins sur les réseaux sociaux.
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"sa sorti sur suzuki qui bien quil n'ait rien dit est quand meme douteuse" Voilà la démonstration que tu es un malade mental ni plus ni mois.... Il a rien dit, mais c'est douteux mdr Juste pour les paranoiaques dans ton genre ! fais toi suivre par un psy !!

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y'avait rien de scandaleux C'etait son maillot mdr Abruti qui voit des fachos partout

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😂 T’emballes pas non plus Serge, on est pas aussi proche toi et moi, ce n était qu un simple constat, quand moi, et bcp d autres, voyons qu il n y a vraiment…mais vraiment…vraiment…que de la merde qui sort de ta bouche, tu racontes absolument n importe quoi 😂 j’en ai donc logiquement déduit que ta bouche te servait aussi à déféquer et j imagine que tu dois consommer beaucoup de PQ quotidiennement pour t essuyer la bouche

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