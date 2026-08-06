Rio Mavuba quitte les Girondins de Bordeaux

"sa sorti sur suzuki qui bien quil n'ait rien dit est quand meme douteuse" Voilà la démonstration que tu es un malade mental ni plus ni mois.... Il a rien dit, mais c'est douteux mdr Juste pour les paranoiaques dans ton genre ! fais toi suivre par un psy !!
Il a très bien réussi à Lyon. Il a été vendu 5x son prix d’achat. (acheté 3,250, vendu 16). Pour un passage raté à Lyon c’est plutôt pas mal.
y'avait rien de scandaleux C'etait son maillot mdr Abruti qui voit des fachos partout
😂 T’emballes pas non plus Serge, on est pas aussi proche toi et moi, ce n était qu un simple constat, quand moi, et bcp d autres, voyons qu il n y a vraiment…mais vraiment…vraiment…que de la merde qui sort de ta bouche, tu racontes absolument n importe quoi 😂 j’en ai donc logiquement déduit que ta bouche te servait aussi à déféquer et j imagine que tu dois consommer beaucoup de PQ quotidiennement pour t essuyer la bouche
Il craint la réussite qu'il n'a pas eu à Lyon, ou il a peur
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𝑀𝑒𝑟𝑐𝑖 𝑅𝑖𝑜 💙🤍 Le FC Girondins de Bordeaux et Rio Mavuba ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Le FC Girondins de Bordeaux remercie chaleureusement Rio pour son engagement et son investissement, aussi bien auprès de la formation