L'OM n'en veut plus, la Juventus profite du cadeau

L'OM n'en veut plus, la Juventus profite du cadeau

OM27 sept. , 20:00
parHadrien Rivayrand
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L'OM sait que des joueurs devront partir l'hiver prochain lors du mercato. Emerson Palmieri est concerné, lui qui a de belles touches en Italie.
À Marseille, cette trêve internationale est celle de tous les dangers. La crise sportive guette déjà, alors qu'en coulisses, on prépare les prochaines ventes. L'OM ne pourra pas faire autrement que de vendre lors du prochain mercato hivernal. Plusieurs joueurs sont candidats au départ. On peut notamment citer Emerson Palmieri. Le latéral gauche n'est plus aussi incontournable chez les Phocéens et une vente serait vue d'un bon œil pour les finances du club, surtout au vu de la situation contractuelle de l'Italien, qui sera en fin de bail à l'issue de la saison.

Emerson Palmieri, direction la Juve ? 

D'après des informations relayées par Europa Calcio, la Juventus est disposée à passer à l'action pour s'attacher les services d'Emerson Palmieri lors du mercato hivernal. Le joueur transalpin entretient de bonnes relations avec l'entraîneur piémontais, Luciano Spalletti, ce qui pourrait favoriser un éventuel deal. La Vieille Dame recherche de la profondeur de banc et apprécie le profil expérimenté de Palmieri. Surtout, le joueur connaît déjà bien le technicien de la Juve, mais aussi la Serie A, pour y avoir évolué du côté de l'US Palerme et de la Roma.

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La direction de la Juve est apparemment en pleine réflexion concernant une offre à formuler à l'OM et au joueur. Cela dépendra notamment du prix demandé par Marseille, alors qu'Emerson est actuellement estimé à 9 millions d'euros. Un montant qui pourrait baisser au fil des mois, compte tenu de la fin de son contrat en juin prochain, même si l'international italien dispose d'une option dans son contrat lui permettant de prolonger d'une année supplémentaire à l'OM.
À noter qu'Emerson Palmieri n'est pas le seul joueur cadre de Marseille à plaire à une formation de Serie A. C'est aussi le cas de Pierre-Emile Højbjerg, de son côté annoncé dans le viseur de l'AC Milan.
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