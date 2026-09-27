EdF : Traumatisé par Deschamps, Camavinga prévient Zidane
Camavinga

EdF : Traumatisé par Deschamps, Camavinga prévient Zidane

Equipe de France27 sept. , 20:30
parHadrien Rivayrand
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Ce lundi soir, l'équipe de France sera en Belgique en Ligue des Nations. Et Eduardo Camavinga, qui devrait avoir du temps de jeu, sait déjà à quel poste il ne veut plus jouer avec les Bleus.
L'équipe de France de Zinédine Zidane affronte la Belgique ce lundi soir en Ligue des Nations avec l'envie de confirmer son succès en Turquie. Le nouveau sélectionneur des Bleus pourrait décider de faire confiance à Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Real Madrid a fait son retour dans le groupe France, lui qui n'avait pas été de la partie lors de la Coupe du monde 2026. Forcément une immense déception. Mais Camavinga reste un jeune joueur qui a encore de belles choses à vivre avec les Bleus. Cependant, il sait déjà à quel poste il ne veut plus évoluer avec l'équipe de France, à savoir latéral gauche, comme cela avait parfois été le cas sous Didier Deschamps.

Camavinga sans langue de bois sur son vrai poste 

Présent ce dimanche en conférence de presse, l'ancien joueur du Stade Rennais a en effet été clair sur le sujet : « Déjà, je pense qu'on a pas mal d'arrières gauches. Donc on va virer arrière gauche. Après, au milieu de terrain, je joue en sentinelle ou en huit. Le coach le sait. Je peux apporter ma pierre à l'édifice en huit ou en six. Mais ma préférence, je pense que vous la savez déjà. »

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Voilà qui est clair pour un jeune joueur qui a besoin de reprendre confiance et d'avoir des certitudes à son poste de prédilection, à savoir au milieu de terrain. Avec le Real Madrid également, Camavinga a connu une période plus compliquée. La récente arrivée de José Mourinho dans la capitale espagnole lui a fait du bien. Une bonne nouvelle pour son club, mais aussi pour l'équipe de France, qui a elle aussi besoin de retrouver de la sérénité au sein de son milieu de terrain, parfois défaillant lors de la dernière Coupe du monde.
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