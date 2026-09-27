Transfert à 60 ME, l'OL va se régaler

Manchester United compte renforcer sa défense dans les prochaines semaines et vise Castello Lukeba. Assurément une bonne nouvelle pour les finances de... l'OL.

Après seulement quelques semaines de compétition, Manchester United est déjà en crise sportive. Les résultats ne sont pas bons en Premier League et les Red Devils ont déjà été éliminés de la League Cup. Michael Carrick est plus que jamais menacé et devra rapidement trouver la bonne formule pour sauver sa place à Manchester. En tout cas, l'entraîneur de United sait déjà quel joueur il veut absolument voir débarquer à Old Trafford : Castello Lukeba. Le profil du défenseur français de Leipzig est plus que jamais apprécié par Michael Carrick, qui souhaite en faire un titulaire indiscutable de son équipe.

L'OL peut se frotter les mains ?

TEAMtalk, Manchester United suit déjà depuis un petit moment l'ancien joueur de l' Selon les informations de Samuel Luckhurst via, Manchester United suit déjà depuis un petit moment l'ancien joueur de l' OL et reste sous le charme de son ascension rapide au plus haut niveau. Leipzig, son club, ne le bradera cependant pas et demande au moins 60 millions d'euros pour ouvrir les négociations avec les clubs intéressés. De quoi faire le bonheur de... l'Olympique Lyonnais. Pour rappel, les Gones bénéficient d'un pourcentage à la revente de 20 % sur la plus-value réalisée lors d'un futur transfert de Castello Lukeba par le RB Leipzig.

L'OL va donc suivre avec beaucoup d'intérêt le dossier Lukeba dans les prochaines semaines. Reste à savoir si Manchester United passera à l'action dès cet hiver ou attendra l'été prochain pour tenter de s'attacher les services du Français de 23 ans. À l'heure où les finances des clubs français sont pour la plupart dans le rouge, recevoir quelques millions grâce à la revente de l'un de ses joueurs formés au club serait forcément un énorme plus pour l'avenir proche de l'Olympique Lyonnais.