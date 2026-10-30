L'OM négocie un traitement de faveur avec la DNCG

Interdit de recruter par la DNCG l’été dernier, l’OM pourrait de nouveau être bloqué cet hiver. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard tentent cependant de convaincre le gendarme financier de lever les sanctions.

L’Olympique de Marseille a vécu un mercato historiquement difficile l’été dernier. Le club phocéen a vendu pour près de 100 millions d’euros de joueurs avec les départs de Rulli, Balerdi, Medina, Greenwood, Aubameyang ou encore Timber… sans pouvoir recruter un seul joueur en contrepartie. La DNCG n’a jamais desserré l’étau autour du club olympien, le privant de recrue jusqu’au bout du mercato estival. Qu’en sera-t-il de la situation en janvier prochain ? Selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, la tendance est toujours à ce que l’OM soit interdit de recrutement.

Cependant, la direction olympienne -Grégory Lorenzi et Stéphane Richard en tête- vont négocier jusqu’au bout pour tenter d’obtenir le feu vert du gendarme financier du football français afin de pouvoir recruter au mercato d’hiver. « Marseille ne devrait normalement pas pouvoir recruter cet hiver même si le club espère convaincre la DNCG avant Noël afin de pouvoir faire un petit deal. En revanche, pour l’été prochain : le club aura une enveloppe maigrichonne mais enveloppe quand même » a publié sur X l’insider, avant de préciser sur la situation financière de l’OM à moyen terme : « Marseille se donne deux ans pour remettre les comptes au top ! Marseille se donne deux ans pour redevenir compétitif sportivement parlant » a-t-il fait savoir.

Les supporters de l’OM vont par conséquent devoir s’armer de patience avant de retrouver un effectif compétitif comme ils l’ont connu ces dernières années sous la direction de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. Les excès financiers de la précédente direction ont exaspéré Frank McCourt, lequel souhaite repartir sur des bases financières saines et solides pour relancer le projet sportif de l’OM. Et cela va forcément prendre du temps, raison pour laquelle les Phocéens vivent actuellement une saison 2026-2027 de transition avec un effectif très limité à la disposition de Bruno Genesio.