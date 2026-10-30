L'OM négocie un traitement de faveur avec la DNCG

L'OM négocie un traitement de faveur avec la DNCG

OM
parCorentin Facy
2
Ajouter comme source préférée sur Google
Interdit de recruter par la DNCG l’été dernier, l’OM pourrait de nouveau être bloqué cet hiver. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard tentent cependant de convaincre le gendarme financier de lever les sanctions.
L’Olympique de Marseille a vécu un mercato historiquement difficile l’été dernier. Le club phocéen a vendu pour près de 100 millions d’euros de joueurs avec les départs de Rulli, Balerdi, Medina, Greenwood, Aubameyang ou encore Timber… sans pouvoir recruter un seul joueur en contrepartie. La DNCG n’a jamais desserré l’étau autour du club olympien, le privant de recrue jusqu’au bout du mercato estival. Qu’en sera-t-il de la situation en janvier prochain ? Selon les indiscrétions de Mohamed Toubache-Ter, la tendance est toujours à ce que l’OM soit interdit de recrutement.
Cependant, la direction olympienne -Grégory Lorenzi et Stéphane Richard en tête- vont négocier jusqu’au bout pour tenter d’obtenir le feu vert du gendarme financier du football français afin de pouvoir recruter au mercato d’hiver. « Marseille ne devrait normalement pas pouvoir recruter cet hiver même si le club espère convaincre la DNCG avant Noël afin de pouvoir faire un petit deal. En revanche, pour l’été prochain : le club aura une enveloppe maigrichonne mais enveloppe quand même » a publié sur X l’insider, avant de préciser sur la situation financière de l’OM à moyen terme : « Marseille se donne deux ans pour remettre les comptes au top ! Marseille se donne deux ans pour redevenir compétitif sportivement parlant » a-t-il fait savoir.

Lire aussi

OM : McCourt furieux, 10 ME ont disparuOM : McCourt furieux, 10 ME ont disparu
L'OM met Paixao dans l'avion, direction le BrésilL'OM met Paixao dans l'avion, direction le Brésil
Les supporters de l’OM vont par conséquent devoir s’armer de patience avant de retrouver un effectif compétitif comme ils l’ont connu ces dernières années sous la direction de Medhi Benatia et de Pablo Longoria. Les excès financiers de la précédente direction ont exaspéré Frank McCourt, lequel souhaite repartir sur des bases financières saines et solides pour relancer le projet sportif de l’OM. Et cela va forcément prendre du temps, raison pour laquelle les Phocéens vivent actuellement une saison 2026-2027 de transition avec un effectif très limité à la disposition de Bruno Genesio.
Articles Recommandés
Ol Morton Forfait Contre Le Sco
OL

OL : Morton forfait contre le SCO

Le Psg Sexcite Pour Ce Milieu Russe A 60me
PSG

Le PSG s'excite pour ce milieu russe à 60ME

Remi Himbert Declasse Lol Est Impitoyable
OL

Rémi Himbert déclassé , l’OL est impitoyable

Le Psg Reve Dun Ancien Marseillais A 80 Me
PSG

Le PSG rêve d'un ancien Marseillais à 80 ME

Fil Info

OL : Morton forfait contre le SCO
Le PSG s'excite pour ce milieu russe à 60ME
Rémi Himbert déclassé , l’OL est impitoyable
Le PSG rêve d'un ancien Marseillais à 80 ME
TV : Six candidats à la succession de Ligue1+
PSG : Ferran Torres ne marque plus, Luis Enrique le félicite
Sans Messi, l’Argentine va faire très mal
OM : Angel Gomes demande pardon
PSG : Deux signatures attendues, RMC confirme

Derniers commentaires

L'OM négocie un traitement de faveur avec la DNCG

Que Monsieur Genesio et les pseudo dirigeants font le ménage au sein du groupe professionnel et qu'il donne la chance à certains jeunes comme Antoine Valero Milan Lecesse et autre ce ne sera pas pire que les Maupay Kondongbia ..............

Cristiano Ronaldo bientôt à 1 000 buts

C'est triste qu'il en soit arrivé là...

L'OM négocie un traitement de faveur avec la DNCG

V'là les infos... Merci au revoir

OM : Angel Gomes demande pardon

Les deux pire joueurs pour le moment c'est Maupay et Kondongbia Mr Genesio vous attendez quoi pour essayé Antoine Valero et Milan Lecesse........

L'OL confirme une très grosse vente au mercato d'hiver

non lyon a souvent fait des accords avant l'ouverture des transfert dc c'est possible

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
1785211697
2Rennes logo
Rennes
16851218144
3LOSC Lille logo
LOSC Lille
1584311165
4Monaco logo
Monaco
1584311174
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1484221376
6Paris logo
Paris
1484221394
7Lens logo
Lens
13841316124
8Olympique Marseille logo
O. Marseille
12840418135
9Lorient logo
Lorient
128332761
10Nice logo
Nice
118323810-2
11Toulouse logo
Toulouse
10824212111
12Auxerre logo
Auxerre
1083141218-6
13Brest logo
Brest
9823314122
14Angers SCO logo
Angers SCO
88224915-6
15Le Mans logo
Le Mans
781431116-5
16Strasbourg logo
Strasbourg
782151218-6
17Troyes logo
Troyes
58125516-11
18Le Havre logo
Le Havre
28026815-7

Loading