Le PSG rêve d'un ancien Marseillais à 80 ME

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PSG
parCorentin Facy
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Six mois après avoir vendu Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG se penche sur Luis Suarez. L’ancien buteur de l’OM, estimé à 80 millions d’euros, a claqué 38 buts avec le Sporting Portugal la saison dernière.
L’été dernier, le Paris Saint-Germain a fait un choix très fort en vendant Gonçalo Ramos à l’AC Milan et en recrutant Ferran Torres pour le remplacer, un joueur au profil bien différent. Luis Enrique ne compte plus de véritable numéro neuf dans son effectif, un choix assumé de la part du technicien espagnol… qui pourrait néanmoins revenir sur sa décision dans les mois à venir. Luis Enrique sait que Gonçalo Ramos lui a rendu de fiers services lors des saisons précédentes, grâce à son sens du but hors pair qui a débloqué la situation en fin de match à de nombreuses reprises.
C’est pourquoi selon El Nacional, l’état-major du Paris Saint-Germain ne serait pas contre l’idée de recruter un numéro neuf dans les mois à venir, même si celui-ci bénéficiera sans doute d’un statut de remplaçant, comme Gonçalo Ramos à l’époque. Le média espagnol avance un nom surprenant, celui de Luis Suarez. Auteur de 38 buts et 9 passes décisives en 53 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière, l’attaquant colombien passé par l’Olympique de Marseille intéresserait grandement le PSG.

Le PSG est chaud sur Luis Suarez

Le double champion d’Europe en titre n’est pas seul sur le coup puisque selon la source, le FC Barcelone a également jeté son dévolu sur l’international colombien de 28 ans. Reste que le prix de Luis Suarez a de quoi refroidir certains de ses prétendants. Le Sporting Portugal réclame au minimum 80 millions d’euros pour s’en séparer. Un prix très élevé mais pas totalement illogique puisque Luis Suarez, qui a déjà marqué 12 buts en ce début de saison, a un contrat qui court jusqu’en 2030 en faveur du club portugais. La question est maintenant de savoir si cet intérêt du PSG se matérialisera en offre ferme dans les semaines à venir ou si cette piste surprenante restera à l’état de simple rumeur.

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