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Didier Deschamps à la Juve, grosse accélération ce dimanche ?

Serie A
parCorentin Facy
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Ciblé par la Juventus Turin en cas de départ de Luciano Spalletti, Didier Deschamps pourrait recevoir un coup de fil de la direction turinoise ce dimanche.
Huitième de Série A après neuf journées, la Juventus Turin traverse une grosse crise de résultats qui pourrait coûter sa place à Luciano Spalletti. L’entraîneur italien de 67 ans est dans la tourmente et se retrouve plus que jamais menacé par sa direction après les contre-performances contre le Genoa, Rennes ou encore la Lazio lors des deux dernières semaines. La réception de Naples ce dimanche apparaît comme le match de la dernière chance pour Luciano Spalletti comme le confirme la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour.
« La crise de la Juve est totale, avec une équipe en "ritiro" de ce soir à la réception du Napoli dimanche. La défaite face au Genoa est considérée comme inacceptable par la direction, Carnevali a haussé le ton et réclamé du respect pour les tifosi. Spalletti est désormais dos au mur » écrit le journal aux pages roses dans son édition du jour. En cas de défaite contre Naples dimanche soir, Luciano Spalletti pourrait par conséquent prendre la porte, ce qui ferait alors les affaires d’un certain Didier Deschamps.

Deschamps à la Juve, ça se précise

L’ancien sélectionneur de l’équipe de France est la priorité de la Vieille Dame en cas de départ de Luciano Spalletti, comme indiqué ces derniers jours. Antonio Conte est lui aussi ciblé, mais l’entraîneur français apparaît comme l’option la plus chaude. Après quatorze années à la tête des Bleus, Didier Deschamps a fait le choix de patienter cet été, malgré des approches saoudiennes. On pourra dire que « DD » a eu le nez fin s’il récupère le banc de la Juventus Turin avant Noël. Le scénario semble en tout cas se mettre en marche tout doucement, et pourrait connaître un sérieux coup d’accélérateur dimanche en cas de défaite des Turinois face au Napoli.
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