L'OM met Paixao dans l'avion, direction le Brésil

Quelques mois après son transfert avorté à Sunderland, Igor Paixao est toujours aussi proche de quitter l’OM. Un départ lors du mercato hivernal est dans les tuyaux et Vasco de Gama s’est positionné.

L’été dernier, Bruno Genesio s’est battu de toutes ses forces pour conserver Igor Paixao à l’Olympique de Marseille. L’attaquant brésilien a pourtant fait l’objet d’une offre ferme de la part de Sunderland, qui proposait un peu plus de 30 millions d’euros pour l’ailier brésilien. Conscient que son club ne serait pas autorisé à recruter, même en cas de départ de Paixao , Bruno Genesio a mis sa démission en jeu pour conserver l’ancien attaquant du Feyenoord. Reste que six mois plus tard, le même problème risque de se poser.

Vasco de Gama rêve de Paixao

Comme évoqué par ailleurs, la compagne de Paixao est très difficile à gérer avec plusieurs messages énigmatiques sur les réseaux sociaux, et l’OM ne serait pas contre un départ de son joueur pour alléger sa masse salariale et renflouer ses caisses. Cela tombe bien, Paixao a toujours des courtisans, en Angleterre mais pas uniquement. Selon les informations de la Minute OM, le club brésilien de Vasco de Gama est également très intéressé.

« Comme annoncé par certaines sources brésiliennes, Vasco da Gama s’intéresse bel et bien à Igor Paixão. Le club brésilien pourrait passer à l’offensive dès cet hiver pour l’ailier de 26 ans, qui souhaite quitter l’OM » publie sur X le compte spécialisé sur le mercato de l’Olympique de Marseille. Plusieurs questions taraudent néanmoins les supporters phocéens.

La première est de savoir si un club brésilien tel que Vasco de Gama aura les moyens de poser au moins 30 millions d’euros sur la table pour Igor Paixao cet hiver, ce dont on peut douter. De plus, les observateurs du club marseillais osent espérer que Paixao ne sera vendu que si en contrepartie, l’OM a la certitude que la DNCG l’autorisera à recruter au mois de janvier. Car même si l’on a pas le droit à un grand Paixao depuis le début de la saison, un départ du Brésilien sans arrivée pour compenser cette perte serait assez terrible pour Bruno Genesio au vu de l’effectif actuel à sa disposition.