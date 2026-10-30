Sans Messi, l’Argentine va faire très mal

Orpheline de Lionel Messi à partir du prochain rassemblement de novembre, l’équipe d’Argentine sera toute aussi forte à l’avenir selon Enzo Fernández.

Même s’il ne joue plus dans un des grands championnats européens depuis 2023 et son départ du Paris Saint-Germain en direction de l’Inter Miami en MLS, Lionel Messi fait toujours partie des meilleurs joueurs au monde. La soirée de lundi dernier l’a confirmé, puisque l’Argentin a terminé à la cinquième place du Ballon d’Or 2026 derrière le vainqueur Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal et Rodri. Rien de très étonnant non plus, sachant que la légende du FC Barcelone a réalisé une Coupe du Monde fantastique l’été dernier.

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Passé tout proche de réaliser le doublé, après le sacre de 2022 face à l’équipe de France au Qatar, Messi a échoué en finale face à l’Espagne. La Pulga a pourtant fait son maximum pour partir à la retraite sur le toit du monde en étant décisif à tous les matchs ou presque. Buteur contre l’Autriche, la Jordanie, le Cap Vert, l'Égypte puis passeur décisif contre la Suisse et l’Angleterre en demi-finale, Messi n’avait toutefois pas réussi à trouver la faille contre la Roja. Malgré cette défaite en finale du Mondial, Messi restera une légende dans son pays, et il peut donc quitter sa sélection la tête haute avec le sentiment du devoir accompli.

« Une nouvelle génération, composée de grands joueurs, arrive »