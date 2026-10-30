PSG : Ferran Torres ne marque plus, Luis Enrique le félicite

PSG : Ferran Torres ne marque plus, Luis Enrique le félicite

PSG
parCorentin Facy
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Incapable de marquer le moindre but depuis cinq matchs, Ferran Torres fait quand même le bonheur de Luis Enrique au PSG.
Recruté l’été dernier en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros, Ferran Torres a réussi des débuts exceptionnels au Paris Saint-Germain. Le champion du monde espagnol a inscrit 7 buts en 6 matchs avant de traverser actuellement une période moins faste. L’ancien attaquant du Barça reste sur cinq matchs sans trouver le chemin des filets. De quoi inquiéter au sein du club parisien ou dans son entourage ? Pas vraiment selon L’Equipe, qui affirme dans son édition du jour qu’il s’agit « d’une phase logique » après des débuts réussis au sein d’un nouveau club.
L’entourage de Ferran Torres balaie en tout cas l’idée d’une baisse de forme physique. « Les occasions sont là, c’est le plus important. Il est très connecté au jeu de Luis Enrique. Il y a un peu moins d’efficacité, mais tout va rentrer dans l’ordre » glisse un proche de Ferran Torres. Justement, Luis Enrique ne semble pas montrer de signe d’agacement ou d’impatience ces dernières semaines malgré la faible efficacité de Ferran Torres.

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Selon le quotidien national, l’entraîneur du PSG attache davantage d’importance aux déplacements de ses attaquants et à leur influence dans le jeu, plutôt qu’aux statistiques. « Luis Enrique est très satisfait » de l’attaquant espagnol, qui espère « renouer avec son efficacité pour prétendre au titre de meilleur joueur de Ligue 1 en novembre » écrivent nos confrères. Ferran Torres espère donc retrouver son efficacité dès ce vendredi soir à l’occasion du déplacement des Parisiens sur la pelouse du Havre. Pour ce match, l’Espagnol sera probablement titulaire en raison des absences d’Ousmane Dembélé et de Khvicha Kvaratskhelia, actuellement blessés.
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