PSG : Ferran Torres ne marque plus, Luis Enrique le félicite

Incapable de marquer le moindre but depuis cinq matchs, Ferran Torres fait quand même le bonheur de Luis Enrique au PSG.

« d’une phase logique » après des débuts réussis au sein d’un nouveau club. Recruté l’été dernier en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros, Ferran Torres a réussi des débuts exceptionnels au Paris Saint-Germain . Le champion du monde espagnol a inscrit 7 buts en 6 matchs avant de traverser actuellement une période moins faste. L’ancien attaquant du Barça reste sur cinq matchs sans trouver le chemin des filets. De quoi inquiéter au sein du club parisien ou dans son entourage ? Pas vraiment selon L’Equipe, qui affirme dans son édition du jour qu’il s’agitaprès des débuts réussis au sein d’un nouveau club.

L’entourage de Ferran Torres balaie en tout cas l’idée d’une baisse de forme physique. « Les occasions sont là, c’est le plus important. Il est très connecté au jeu de Luis Enrique. Il y a un peu moins d’efficacité, mais tout va rentrer dans l’ordre » glisse un proche de Ferran Torres. Justement, Luis Enrique ne semble pas montrer de signe d’agacement ou d’impatience ces dernières semaines malgré la faible efficacité de Ferran Torres.