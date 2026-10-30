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TV : Six candidats à la succession de Ligue1+

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parCorentin Facy
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La LFP enverra mardi prochain un appel d’offres sur les droits TV de la Ligue 1 pour la période 2027-2032. Vincent Labrune affirme avoir reçu plusieurs marques d’intérêts de la part des diffuseurs.
Un an et demi après la création de Ligue1+, la Ligue de Football Professionnel s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire récente. Le 3 novembre prochain, un appel d’offres sur les droits TV du championnat de France pour la période 2027-2032 sera envoyé en direction du marché audiovisuel. Un lot unique comprenant 100% des droits TV de la Ligue 1 sera à vendre, avec la possibilité pour celui qui raflera la mise d’obtenir la distribution exclusive de Ligue1+, ou de produire et diffuser soit-même le championnat.
La Ligue 1 est à vendre mais pas à n’importe quel prix puisque la LFP s’est fixé un objectif financier qui reste secret. Un prix de réserve sera déposé chez un huissier par le président de la Ligue Vincent Labrune selon L’Equipe. Le quotidien national affirme par ailleurs que selon la LFP, plusieurs diffuseurs ont fait part de leur intérêt. Ils sont six à être cités par le quotidien national : Disney+, RMC Sport, Amazon Prime Video, Netflix et Canal+. Répondront-ils tous présent à l’appel d’offres de la Ligue de Football Professionnel dans les jours à venir ? C’est évidemment trop tôt pour le savoir.

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Pour la Ligue, cet appel d’offres est en tout cas crucial pour le moyen et long terme. Car si Ligue1+ est globalement apprécié des fans de foot en France, avec un produit satisfaisant pour le consommateur, la chaîne produite par la LFP n’est pas suffisamment rémunératrice pour les clubs de Ligue 1. L’objectif est par conséquent de trouver un nouveau diffuseur unique pour 100% des matchs et qui sera capable de rémunérer davantage les clubs. Un enjeu essentiel pour la santé financière des équipes françaises pour les mois et les années à venir.
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