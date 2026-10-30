TV : Six candidats à la succession de Ligue1+

Que Monsieur Genesio et les pseudo dirigeants font le ménage au sein du groupe professionnel et qu'il donne la chance à certains jeunes comme Antoine Valero Milan Lecesse et autre ce ne sera pas pire que les Maupay Kondongbia ..............
C'est triste qu'il en soit arrivé là...
V'là les infos... Merci au revoir
Les deux pire joueurs pour le moment c'est Maupay et Kondongbia Mr Genesio vous attendez quoi pour essayé Antoine Valero et Milan Lecesse........
non lyon a souvent fait des accords avant l'ouverture des transfert dc c'est possible
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|9
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|18
|14
|4
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|6
|5
|15
|8
|4
|3
|1
|11
|7
|4
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|9
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|16
|12
|4
|12
|8
|4
|0
|4
|18
|13
|5
|12
|8
|3
|3
|2
|7
|6
|1
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|10
|-2
|10
|8
|2
|4
|2
|12
|11
|1
|10
|8
|3
|1
|4
|12
|18
|-6
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|12
|2
|8
|8
|2
|2
|4
|9
|15
|-6
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|16
|-5
|7
|8
|2
|1
|5
|12
|18
|-6
|5
|8
|1
|2
|5
|5
|16
|-11
|2
|8
|0
|2
|6
|8
|15
|-7
Loading
🗞️ La une du journal L'Équipe du vendredi 30 octobre 2026 Pour lire votre édition➡️ l.lequipe.fr/jKI