Angel Gomes

OM : Angel Gomes demande pardon

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parAlexis Rose
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Relégué sur le banc des remplaçants depuis quelques matchs du côté de l’Olympique de Marseille après un début de saison compliqué, Angel Gomes a préféré s'excuser auprès de son entraîneur Bruno Genesio plutôt que de s'apitoyer sur son sort.
Titulaire indiscutable en début de saison dans le 4-2-3-1 marseillais, Angel Gomes a perdu sa place au fil des semaines. Remplaçant lors des dernières victoires de l’OM en championnat contre Angers (5-2) et Le Havre dimanche dernier (4-3), le milieu offensif de 26 ans traverse une période très compliquée… Mais plutôt que de réclamer des comptes à son entraîneur Bruno Genesio, l’Anglais a simplement reconnu ne pas être à son meilleur niveau depuis quelques semaines.

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En effet, selon Mohamed Toubache-Ter, Angel Gomes a effectivement présenté ses excuses après un début de saison raté. « Quand certains joueurs demandent des explications au coach Génésio, Angel Gomes, lui, a présenté ses excuses, reconnaissant ne pas être au niveau et promettant de tout faire pour être performant !! », a expliqué l’insider sur son compte X.

Angel Gomes présente ses excuses

Cette attitude est louable de la part d’un cadre en difficulté. Titularisé la semaine passée en Europa League face à Sturm Graz (0-1), l’ancien de Wolverhampton avait été remplacé dès la mi-temps après une première période catastrophique. Quelques jours plus tard, il était rentré en fin de match face au Havre (4-3) sans briller puisque l’OM a bien failli se faire remonter en prenant deux buts suite aux entrées en jeu catastrophiques des remplaçants.
Si Gomes n’a donc pas marqué de points sur le terrain au cours des derniers matchs, son état d’esprit revanchard pourrait être récompensé. De toute façon, Génésio va avoir besoin de son milieu anglais, qui va maintenant tout faire pour retrouver une place dans la compo de départ et justifier son énorme salaire…
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Que Monsieur Genesio et les pseudo dirigeants font le ménage au sein du groupe professionnel et qu'il donne la chance à certains jeunes comme Antoine Valero Milan Lecesse et autre ce ne sera pas pire que les Maupay Kondongbia ..............

Cristiano Ronaldo bientôt à 1 000 buts

C'est triste qu'il en soit arrivé là...

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V'là les infos... Merci au revoir

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Les deux pire joueurs pour le moment c'est Maupay et Kondongbia Mr Genesio vous attendez quoi pour essayé Antoine Valero et Milan Lecesse........

L'OL confirme une très grosse vente au mercato d'hiver

non lyon a souvent fait des accords avant l'ouverture des transfert dc c'est possible

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