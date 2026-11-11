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L'OM négocie un départ et trois arrivées avec la DNCG

L'OM négocie un départ et trois arrivées avec la DNCG

OM
parCorentin Facy
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Le passage de l’OM face à la DNCG en décembre prochain sera crucial pour l’OM, qui risque de devoir vendre un gros joueur pour équilibrer ses comptes et alléger sa masse salariale.
L’été a été très rude pour Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur français a vu de nombreux cadres s’en aller, sans avoir la possibilité de recruter ne serait-ce qu’une seule recrue dans le même temps. Malgré ce mercato historiquement low-cost, l’ancien coach de Lille s’est adapté et a réussi à bâtir une équipe cohérente qui se classe 4e de Ligue 1 après 10 journées. Malheureusement pour Bruno Genesio et pour les supporters de l’OM, un nouveau mercato se profile en janvier prochain et encore une fois, rien ne sera épargné aux Marseillais.
L’objectif fixé par la DNCG l’été dernier n’a pas été atteint, ce qui va obliger le club à vendre au moins un gros joueur supplémentaire. De quoi rendre fou Bruno Genesio, qui espère néanmoins que sa direction obtiendra le feu vert de l’instance financière pour faire venir en contrepartie deux ou trois joueurs en prêt selon les indiscrétions de Nicolas Filhol, journaliste pour le site Football Club de Marseille.
« L’urgence immédiate, c’est le prochain passage devant la DNCG début décembre. L’objectif n’est pas atteint en termes de ventes. L’objectif fixé par rapport à la baisse de la masse salariale n’a pas été atteint. Comment l’OM va-t-il réussir à négocier une possible ouverture à un recrutement lors du mercato d’hiver sachant qu’ils n’ont pas atteint ce premier objectif ? C’est une question qui se pose. Peut-être que l’OM devra aussi vendre de nouveau en janvier, à condition de pouvoir recruter, je pense que c’est peut-être ça la condition sine et qua none » estime le spécialiste de l’Olympique de Marseille avant de conclure.

L'OM espère le feu vert de la DNCG pour recruter

« Ce passage devant la DNCG est vraiment très important pour connaître la fin de la saison car on voit bien qu’il y a des manques à certains postes : latéral droit, ailier droit, peut-être un défenseur central. Peut-être que Genesio sera ouvert à un gros départ s’il peut faire deux ou trois prêts dans le même temps avec une baisse de la masse salariale. A voir ce qui sera négocié avec la DNCG mais ce sera un moment très important » note Nicolas Filhol, qui attend avec impatience et un peu de fébrilité aussi le passage de l’Olympique de Marseille devant le gendarme financier du football français d’ici quelques semaines.

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Impossible , le Bayern ne le vendra pas en cours de saison .

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Chaque annee avec mes abos ,pas comme toi le minable parasite qui sert a rien t'es inutile pour le club je suis sur t'es meme pas marseillais , juste un trou du cul simplet rien de plus

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bouffon tu es la a avaler tout ce que foot01 produit comme merde pour te nourrir, sans une once de verité tout cla ne sert q'a nourrir les trolls rageux dans ton genre, qui se complaisent dans la fange

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