Pierre Sage à Lens, Walid Acherchour confirme

Lens fait de Pierre Sage sa priorité pour succéder à Yannick Cahuzac, démis de ses fonctions au début de la semaine. Walid Acherchour confirme que des contacts sont en cours entre les deux parties.

Nouveau changement de coach au RC Lens. Après le départ de Dino Toppmöller il y a deux mois, le club nordiste s’est séparé de Yannick Cahuzac au début de la semaine. La gifle contre Côme puis la défaite face à l’OM ont eu la peau de l’ancien entraîneur adjoint des Sang et Or, promu il y a moins de huit semaines par le directeur sportif Jean-Louis Leca. Lens doit maintenant se trouver un nouvel entraîneur , son troisième de la saison, et n’a plus le droit à l’erreur.

Lens et Sage n'ont jamais rompu le contact

Joseph Oughourlian a pris les opérations en mains et fait de Pierre Sage sa cible principale. L’ancien entraîneur de Lens, qui s’apprête à être licencié de Crystal Palace après un début de saison catastrophique (20e de Premier League) n’est toutefois pas certain de vouloir reprendre immédiatement du service. Walid Acherchour confirme en tout cas sur RMC que le contact n’a jamais été rompu entre Lens et Pierre Sage et que par conséquent, un grand retour de l’ancien Lyonnais à Bollaert est envisagé.

« Le départ de Pierre Sage n’a pas été chaotique, mais il aurait pu mieux se passer. Depuis, les échos que j’ai, c’est qu’entre Pierre Sage, son entourage et le président de Lens, il n’y a jamais eu de lien rompu. Pierre Sage voulait le bonheur de Lens cette saison. Le football est tellement magique qu’il va se faire virer par Crystal Palace pendant que Lens va changer de coach pour la troisième fois de la saison. Pierre Sage ne peut pas aller à Lille, Lyon vient de prendre un coach, le Paris FC ça se passe bien avec Rosenior, Monaco il n’est pas dans les réseaux Red Bull… Il n’y a pas 10.000 solutions (en Ligue 1). Il s’est peut-être grillé en Premier League avec ce qu’il a fait » argumente le chroniqueur avant de conclure. argumente le chroniqueur avant de conclure.

Lire aussi Pierre Sage dit non, Lens bondit sur Didier Digard