Le PSG a choisi Luis Diaz pour remplacer Kvaratskhelia

Victime d’une rupture des ligaments croisés, Khvicha Kvaratskhelia sera absent six mois. Pour le remplacer, le PSG est intéressé par Luis Diaz, auteur d’une saison 2025-2026 fabuleuse au Bayern Munich.

Depuis la blessure de Khvicha Kvaratskhelia contre Barcelone il y a quelques semaines, une profonde réflexion est en cours au Paris Saint-Germain sur la nécessité de recruter au mois de janvier pour compenser la longue absence du Géorgien. Kvaratskhelia sera éloigné des terrains pendant au moins six mois, de quoi alimenter la réflexion de Luis Enrique et de Luis Campos sur la nécessité de faire venir un ailier au mercato hivernal. Selon la presse colombienne, le nom de Luis Diaz a été évoqué par la direction du PSG au cours des dernières discussions.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2029, l’attaquant de 29 ans sort d’une saison pleine en Bavière avec 26 buts et 23 passes décisives toutes compétitions confondues. Actuellement éloigné des terrains en raison d’une déchirure musculaire, Luis Diaz dispose du profil idéal pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia selon le média spécialisé Areacucuta. Des sources proches du joueur tempèrent les rumeurs et affirment que le Colombien est uniquement concentré sur sa guérison et sur son retour en forme avec le Bayern Munich.

Le PSG lorgne sur Luis Diaz

Cela n’empêche pas le Paris Saint-Germain de s’intéresser à lui et d’en faire une cible prioritaire dans l’optique du prochain mercato hivernal selon la source. La question est maintenant de voir si le Bayern Munich ouvrira la porte à un départ de son ailier gauche, six mois après avoir résisté aux assauts du Real Madrid pour son autre vedette offensive Michael Olise. Du côté du PSG, la piste Luis Diaz démontre en tout cas que le club est prêt à investir lourdement pour remplacer Khvicha Kvaratskhelia.

Elle montre aussi que Paris ne bougera que pour un joueur que Luis Enrique estime capable de vite s’intégrer dans un rôle de titulaire. En ciblant le Colombien passé par Liverpool, le Paris SG a en tout cas jeté son dévolu sur un joueur dont le portait-robot colle à 100% à Khvicha Kvaratskhelia.