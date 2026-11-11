Nagida à Man United, Rennes fixe deux conditions
Le Stade Rennais ne manque pas de talents au sein de son effectif. Les prestations de Mahamadou Nagida ne passent d'ailleurs pas inaperçues, notamment en Premier League.
Rennes fait partie des équipes ambitieuses de Ligue 1 cette saison. Les Bretons ont encore du chemin à parcourir pour gagner en régularité. Mais une chose est certaine : Franck Haise ne manque pas de matière pour travailler au quotidien. Parmi les satisfactions du début de saison figure notamment Mahamadou Nagida. Le latéral gauche prend de l'épaisseur et s'affirme comme une valeur sûre du Stade Rennais. Forcément, ses récentes prestations ne sont pas passées inaperçues, notamment en Premier League. Et ce n'est pas Manchester United qui dira le contraire.
Un départ au prix fort, et pas cet hiver
Selon les dernières informations d'Ekrem Konur, les Red Devils ont en effet totalement flashé sur Mahamadou Nagida. Le joueur de 21 ans coche pas mal de cases pour la direction mancunienne, qui souhaiterait convaincre Rennes de lâcher sa pépite. À noter que les Bretons ne veulent cependant pas entendre parler d'un départ dès cet hiver. Le latéral gauche est pour le moment estimé à quelque 10 millions d'euros, mais tout porte à croire que les pensionnaires du Roazhon Park demanderont bien plus. Surtout à un club comme Manchester United, qui ne manque pas de moyens pour investir sur le marché des transferts.
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Nul doute en tout cas que l'intérêt de Manchester United saura faire plaisir à un Mahamadou Nagida plus ambitieux que jamais. Le Camerounais est également courtisé par d'autres clubs européens, ce qui pourrait lui laisser l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Nagida est encore sous contrat avec Rennes jusqu'en 2029 et a récemment prolongé son bail. Son objectif est avant tout de poursuivre sa progression au plus haut niveau avant de faire le grand saut.
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bouffon tu es la a avaler tout ce que foot01 produit comme merde pour te nourrir, sans une once de verité tout cla ne sert q'a nourrir les trolls rageux dans ton genre, qui se complaisent dans la fange
Ligue 1
Saison régulière
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|7
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