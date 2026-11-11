Aller au contenu
ICONSPORT_374449_0197
Nagida

Nagida à Man United, Rennes fixe deux conditions

Rennes
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Le Stade Rennais ne manque pas de talents au sein de son effectif. Les prestations de Mahamadou Nagida ne passent d'ailleurs pas inaperçues, notamment en Premier League.
Rennes fait partie des équipes ambitieuses de Ligue 1 cette saison. Les Bretons ont encore du chemin à parcourir pour gagner en régularité. Mais une chose est certaine : Franck Haise ne manque pas de matière pour travailler au quotidien. Parmi les satisfactions du début de saison figure notamment Mahamadou Nagida. Le latéral gauche prend de l'épaisseur et s'affirme comme une valeur sûre du Stade Rennais. Forcément, ses récentes prestations ne sont pas passées inaperçues, notamment en Premier League. Et ce n'est pas Manchester United qui dira le contraire.

Un départ au prix fort, et pas cet hiver

Selon les dernières informations d'Ekrem Konur, les Red Devils ont en effet totalement flashé sur Mahamadou Nagida. Le joueur de 21 ans coche pas mal de cases pour la direction mancunienne, qui souhaiterait convaincre Rennes de lâcher sa pépite. À noter que les Bretons ne veulent cependant pas entendre parler d'un départ dès cet hiver. Le latéral gauche est pour le moment estimé à quelque 10 millions d'euros, mais tout porte à croire que les pensionnaires du Roazhon Park demanderont bien plus. Surtout à un club comme Manchester United, qui ne manque pas de moyens pour investir sur le marché des transferts.

Lire aussi

Mandanda de retour à Rennes, ça négocieMandanda de retour à Rennes, ça négocie
Nul doute en tout cas que l'intérêt de Manchester United saura faire plaisir à un Mahamadou Nagida plus ambitieux que jamais. Le Camerounais est également courtisé par d'autres clubs européens, ce qui pourrait lui laisser l'embarras du choix pour la suite de sa carrière. Nagida est encore sous contrat avec Rennes jusqu'en 2029 et a récemment prolongé son bail. Son objectif est avant tout de poursuivre sa progression au plus haut niveau avant de faire le grand saut.
Articles Recommandés
ICONSPORT_366586_0046 Beye
Lens

Habib Beye à Lens, l'idée est sur la table

ICONSPORT_372878_0028 Richard
OM

L'OM négocie un départ et trois arrivées avec la DNCG

ICONSPORT_378964_0081 Mbappé
Equipe de France

EdF : A l’infirmerie, Mbappé pose problème à Zidane

ICONSPORT_377000_0011 Luis Diaz
PSG

Le PSG a choisi Luis Diaz pour remplacer Kvaratskhelia

Fil Info

Habib Beye à Lens, l'idée est sur la table
L'OM négocie un départ et trois arrivées avec la DNCG
EdF : A l’infirmerie, Mbappé pose problème à Zidane
Le PSG a choisi Luis Diaz pour remplacer Kvaratskhelia
Hugo Oliveira inquiète, Strasbourg contacte plusieurs entraîneurs
L'Atlético contacte l'OL pour un transfert hivernal
PSG : Doué bientôt Ballon d'Or, l'Angleterre valide
EdF : Mbappé seul au monde, Dembélé ne lui parle plus
Pierre Sage à Lens, Walid Acherchour confirme

Derniers commentaires

Le PSG a choisi Luis Diaz pour remplacer Kvaratskhelia

Impossible , le Bayern ne le vendra pas en cours de saison .

Paixao sacrifié, l'OM craque face à la DNCG

Chaque annee avec mes abos ,pas comme toi le minable parasite qui sert a rien t'es inutile pour le club je suis sur t'es meme pas marseillais , juste un trou du cul simplet rien de plus

L'OM négocie un départ et trois arrivées avec la DNCG

Club qui s'effondre... Et on adore ca !

OL : Endrick dit oui à Fonseca, Lyon est sidéré

Où est le problème ? Fonseca veut se donner les moyens de réussir sa mission avec son nouveau club. Ils ont un job ces "supporters" ? Ils donnent des moyens de réussir à leurs anciens employeur, plutôt qu'à leurs patron actuel... ?

Paixao sacrifié, l'OM craque face à la DNCG

bouffon tu es la a avaler tout ce que foot01 produit comme merde pour te nourrir, sans une once de verité tout cla ne sert q'a nourrir les trolls rageux dans ton genre, qui se complaisent dans la fange

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
2310721221012
2LOSC Lille logo
LOSC Lille
21106311477
3Paris logo
Paris
201062217107
4Olympique Marseille logo
O. Marseille
181060422148
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
17105231596
6Nice logo
Nice
171052315123
7Monaco logo
Monaco
161044213112
8Rennes logo
Rennes
161051421210
9Brest logo
Brest
151043318126
10Lorient logo
Lorient
1510433981
11Lens logo
Lens
131041517152
12Toulouse logo
Toulouse
131034315141
13Strasbourg logo
Strasbourg
10103161822-4
14Auxerre logo
Auxerre
10103161324-11
15Le Mans logo
Le Mans
8101541219-7
16Angers SCO logo
Angers SCO
810226919-10
17Troyes logo
Troyes
810226717-10
18Le Havre logo
Le Havre
210028922-13

Loading