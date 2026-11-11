Hugo Oliveira inquiète, Strasbourg contacte plusieurs entraîneurs

13e de Ligue 1, Strasbourg ne réalise pas du tout le début de saison espéré par sa direction et le nouvel entraîneur Hugo Oliveira s'en retrouve menacé.

Une victoire sur les sept derniers matchs de Ligue 1, la série de Strasbourg a de quoi donner le vertige. Match nul contre Monaco et défaites contre Toulouse, Rennes, le PSG, Nice et le Paris FC, les Alsaciens ont vécu deux mois difficiles en septembre et octobre. La trêve de novembre tombe à pic, mais elle pourrait faire beaucoup de mal à Hugo Oliveira. Recruté cet hiver pour succéder à Gary O’Neil, l’ancien entraîneur de Famalicão suscite quelques doutes en interne selon L’Equipe.

Et pour cause, la direction alsacienne commence à se demander si le technicien portugais est capable de qualifier ce jeune effectif en coupe d’Europe la saison prochaine. Preuve que les doutes sont nombreux, un départ en cours de saison n’est pas à exclure. « Selon nos informations, Strasbourg a sondé quelques entraîneurs ces derniers jours. Finaliste malheureux face à Oliveira il y a quelques mois, Wilfried Nancy est toujours disponible. La parenthèse internationale qui vient de débuter est donc l'occasion de faire un premier bilan : il est mauvais. À tous les étages » écrit le quotidien national dans son édition du jour.

Un changement d'entraîneur étudié en interne

Dans une période compliquée pour les entraîneurs, Yannick Cahuzac peut en témoigner, Strasbourg ne s’interdit pas de changer de coach dans les prochaines semaines. Un licenciement de Hugo Oliveira pendant la trêve n’est pas à l’ordre du jour mais les résultats obtenus lors des trois prochains matchs de Ligue 1 contre des adversaires abordables (Brest, Le Havre, Lorient) seront cruciaux pour savoir si Strasbourg continuera avec son entraîneur de 47 ans.