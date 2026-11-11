L'Atlético contacte l'OL pour un transfert hivernal
OL•
Tout proche de signer à l’Atlético de Madrid l’été dernier, Nicolas Tagliafico devrait faire l'objet d’une nouvelle offensive des Colchoneros lors du mois de janvier. Un départ de l’OL en cours de saison est donc possible.
Désireux de réduire sa masse salariale dans les derniers instants du mercato, l’Olympique Lyonnais est passé tout proche de vendre Nicolas Tagliafico à l’Atlético de Madrid l’été dernier. Le défenseur argentin de 34 ans avait même trouvé un accord avec les Colchoneros, mais son transfert dans la capitale espagnole a finalement capoté car la Liga n’a pas autorisé son inscription dans les délais impartis. Un coup dur pour l’OL, qui aurait pu officialiser la venue en prêt de Youssouf Fofana si le départ de Nicolas Tagliafico s’était concrétisé.
En ce qui concerne le latéral gauche passé par l’Ajax, un transfert reste néanmoins d’actualité. Et pour cause, le Mundo Deportivo affirme que l’Atlético de Madrid est toujours intéressé par Nicolas Tagliafico et devrait revenir à la charge dès le mois de janvier pour tenter de recruter le champion du monde 2018. Diego Simeone apprécie la grinta du défenseur lyonnais, son état d’esprit irréprochable et sa capacité à bien tenir le couloir gauche de la défense. Tagliafico est jugé ultra-compatible avec Diego Simeone et avec l’Atlético de Madrid, raison pour laquelle une offre des Colchoneros sera probablement transmise à l’OL lors du prochain mercato hivernal.
L'Atlético veut toujours Tagliafico
La question est maintenant de savoir si les dirigeants lyonnais ouvriront la porte à un départ de Tagliafico à six mois de la fin de son contrat et si oui, pour quel prix. Le défenseur aux 84 sélections avec l’Argentine est valorisé à hauteur de 4 millions d’euros par Transfermarkt, une somme non-négligeable pour un latéral de 34 ans à qui il ne reste que six mois de contrat. L’Atlético n’a en tout cas pas lâché l’affaire et souhaite toujours, comme en août dernier, s’attacher les services de Nicolas Tagliafico.
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