L'OM envoyé en Ligue 2 par la DNCG, Pierre Ménès confirme

La DNCG ne lâche pas l’OM puisque le club phocéen va encore devoir vendre cet hiver pour se conformer aux exigences du gendarme financier. Une relégation en Ligue 2 n’est pas totalement à exclure.

Très actif dans le sens des départs l’été dernier avec près de 100 millions d’euros récoltés grâce aux ventes de Greenwood, Aubameyang, Rulli, Medina, Balerdi ou encore Timber, l’Olympique de Marseille a montré ses très bonnes intentions à la DNCG. Cela reste néanmoins insuffisant aux yeux du gendarme financier du football français, qui va exiger de nouvelles ventes l’hiver prochain pour continuer le plan d’austérité proposé il y a six mois par Frank McCourt.

Le propriétaire américain de l’OM refuse de remettre au pot, raison pour laquelle la DNCG est dans l’obligation d’exiger un tel amaigrissement de l’effectif olympien. Stéphane Richard et Grégory Lorenzi n’auront donc pas le choix de s’exécuter d’autant que les sanctions encourues sont immenses avec une possible relégation administrative en Ligue 2 comme le confirme Pierre Ménès.

L'OM risque une relégation administrative

« Des clubs qui doivent vendre pour assainir leurs finances il y en a deux, c’est l’OL et l’OM. Ce serait dommage pour Marseille de vendre cet hiver car après un début de saison très difficile, l’équipe semble bien organisée et huilée dans ce championnat. Si en janvier, parmi Gouiri, Paixao, Hojbjerg et Aguerd, certains sont vendus, l’affaiblissement de l’équipe sera définitif. Si McCourt veut garder ses joueurs, il va devoir remettre au pot parce que la DNCG exige des ventes. S’il n’y a pas vente, il y aura rétrogradation et ce sera très difficile parce que financièrement ça va toujours très mal » a analysé l’ancien journaliste de Canal+ sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot.

Autant dire que pour l’Olympique de Marseille, le choix sera vite fait en janvier prochain entre la vente d’un ou deux gros salaires, ou une dramatique relégation en Ligue 2. Reste à voir les joueurs qui seront concernés par un potentiel départ alors que les noms d’Igor Paixao et de Pierre-Emile Hojbjerg sont ceux qui reviennent avec le plus d’insistance depuis quelques heures.