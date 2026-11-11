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EdF : Steve Ngoura, l'invité surprise de Zidane

EdF : Steve Ngoura, l'invité surprise de Zidane

Equipe de France
parCorentin Facy
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Convoqué avec l’équipe de France espoirs, l’avant-centre Steve Ngoura a participé à l’entraînement dirigé par Zinedine Zidane à Clairefontaine mardi soir.
Auteur d’un début de saison de qualité avec le Cercle Bruges en Belgique (4 buts, 2 passes décisives en championnat), Steve Ngoura a reçu une très bonne nouvelle mardi soir. Convoqué avec les Espoirs, l’attaquant de 21 ans né à Ivry-sur-Seine a reçu un coup de fil de Zinedine Zidane pour participer à l’entraînement de l’équipe de France A, à 48 heures du match en Italie en Ligue des Nations. Steve Ngoura n’est pas convoqué avec les Bleus pour le reste du rassemblement, mais l’ancien Havrais a été convié à l’entraînement pour faire le nombre après le forfait de Marcus Thuram puisque son remplaçant Eli Junior Kroupi n’était pas encore arrivé comme nous l’apprend sur X le journaliste Saber Desfarges de TF1.
« Steve Ngoura avec les Bleus. M. Thuram blessé, EJ Kroupi n’est arrivé qu’hier soir à Clairefontaine. Trop tard pour la séance de fin d’après-midi. Le staff de Z. Zidane a donc décidé de faire appel à Steve Ngoura - attaquant convoqué avec les espoirs - pour l’entraînement » révèle le journaliste de la première chaîne. Une belle expérience pour l’attaquant des Bleuets, recruté par le Cercle Bruges en provenance du Havre pour 2,5 millions d’euros en janvier 2025 et dont la progression intéressante l’aura donc amené à participer à un entraînement des Bleus aux côtés de Michael Olise et de Kylian Mbappé.
Un bel accomplissement pour Steve Ngoura, qui espère maintenant se montrer suffisamment performant avec le Cercle Bruges et avec l’équipe de France Espoirs pour obtenir un jour une convocation de Zinedine Zidane pour un stage complet, et pas seulement pour un entraînement.
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