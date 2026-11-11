EdF : Steve Ngoura, l'invité surprise de Zidane
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Club qui s'effondre... Et on adore ca !
Où est le problème ? Fonseca veut se donner les moyens de réussir sa mission avec son nouveau club. Ils ont un job ces "supporters" ? Ils donnent des moyens de réussir à leurs anciens employeur, plutôt qu'à leurs patron actuel... ?
bouffon tu es la a avaler tout ce que foot01 produit comme merde pour te nourrir, sans une once de verité tout cla ne sert q'a nourrir les trolls rageux dans ton genre, qui se complaisent dans la fange
Ouais c'est l'equipe qui passe son temps à chercher le clash. Pas tres credible comme d'habitude
Le côté humain a un impact sur le côté sportif dans un groupe, désolé de te l'apprendre.
Ligue 1
Saison régulière
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|23
|10
|7
|2
|1
|22
|10
|12
|21
|10
|6
|3
|1
|14
|7
|7
|20
|10
|6
|2
|2
|17
|10
|7
|18
|10
|6
|0
|4
|22
|14
|8
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|9
|6
|17
|10
|5
|2
|3
|15
|12
|3
|16
|10
|4
|4
|2
|13
|11
|2
|16
|10
|5
|1
|4
|21
|21
|0
|15
|10
|4
|3
|3
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|12
|6
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|10
|4
|3
|3
|9
|8
|1
|13
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|4
|1
|5
|17
|15
|2
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|14
|1
|10
|10
|3
|1
|6
|18
|22
|-4
|10
|10
|3
|1
|6
|13
|24
|-11
|8
|10
|1
|5
|4
|12
|19
|-7
|8
|10
|2
|2
|6
|9
|19
|-10
|8
|10
|2
|2
|6
|7
|17
|-10
|2
|10
|0
|2
|8
|9
|22
|-13