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EdF : A l’infirmerie, Mbappé pose problème à Zidane

EdF : A l’infirmerie, Mbappé pose problème à Zidane

Equipe de France
parEric Bethsy
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Petite alerte pour Kylian Mbappé. Ce mercredi, L’Equipe et Le Parisien nous apprennent que l’attaquant de l’équipe de France n’a pas participé à l’entraînement. Le capitaine des Bleus est resté en soins pendant que ses coéquipiers préparaient le match de Ligue des Nations prévu en Italie jeudi. Il n’est pas encore question d’un forfait. Mais l’état du Madrilène, dont on ignore la nature de la gêne, suscite forcément des interrogations, voire des inquiétudes.
Une absence du Bondynois jeudi priverait Zinédine Zidane d’une de ses rares solutions en pointe. Sans Kylian Mbappé, le sélectionneur pourrait titulariser le nouveau venu Eli-Junior Kroupi, appelé en renfort après le forfait de Marcus Thuram. Rappelons néanmoins que l’avant-centre de Bournemouth revient à peine après une longue absence. L’ancien Lorientais n’a sûrement pas 90 minutes dans les jambes.
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Derniers commentaires

LOSC : Mbappé en fin de contrat, il va faire une Kylian façon PSG

Et hop... encore un qui s'est reconnu en tant que décérébré. ^^

EdF : A l’infirmerie, Mbappé pose problème à Zidane

Foot01 et ses copains... le disent !.... ils ne savent strictement rien sur l'état de Kylian Mbappé... et ils font des articles débiles sur lui. Mdr

Le PSG a choisi Luis Diaz pour remplacer Kvaratskhelia

Impossible , le Bayern ne le vendra pas en cours de saison .

Paixao sacrifié, l'OM craque face à la DNCG

Chaque annee avec mes abos ,pas comme toi le minable parasite qui sert a rien t'es inutile pour le club je suis sur t'es meme pas marseillais , juste un trou du cul simplet rien de plus

L'OM négocie un départ et trois arrivées avec la DNCG

Club qui s'effondre... Et on adore ca !

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