PSG : Doué bientôt Ballon d'Or, l'Angleterre valide

Désiré Doué est dans une très belle dynamique et va désormais pouvoir le montrer avec l'équipe de France. En Angleterre, le joueur du PSG impressionne en tout cas énormément.

L'équipe de France a encore deux rencontres à disputer dans sa poule de Ligue des nations. Les Bleus affronteront d'abord l'Italie, puis la Turquie. Il faudra finir le travail pour une équipe de France idéalement placée pour atteindre le tour suivant. Zinédine Zidane pourra s'appuyer sur des joueurs de grand talent pour mener à bien ses objectifs. Parmi eux figure Désiré Doué. Le joueur du PSG est en très grande forme et a notamment marqué les esprits en Ligue des champions. Le sélectionneur des Bleus est plus que jamais impressionné par la progression de l'ancien Rennais.

Doué, l'étoffe d'un Ballon d'Or ?

En Angleterre, certains pensent que Désiré Doué pourrait devenir le meilleur joueur d'Europe, mais aussi de l'équipe de France. C'est notamment l'avis de Geoff Shreeves, qui s'est exprimé sur le plateau de CBS :

« Doué, c'est incroyable de voir tout ce qu'il a gagné à son âge. Il a remporté deux Ligues des champions. Il a progressé à toutes les étapes de sa carrière. Il a gagné le trophée du meilleur espoir, puis le Golden Boy, etc. Ce qu'il montre est extraordinaire. Il ne marque que des buts importants. Il ne marque pas beaucoup, mais quand il le fait, ça compte. Il ne faut pas oublier qu'il joue à gauche au PSG, là où évolue aussi Kvara. Faire aussi bien dans l'ombre de Kvara est extraordinaire. (...)

Zidane a dit qu'il lui faisait penser à lui-même. Il se reconnaît en lui. Il veut s'améliorer et il a la faim du jeu. Doué va encore gagner en maturité et en personnalité. Il a tout. Éclipser Mbappé ? Mbappé joue en pointe et marque. Il sera difficile à déloger, mais Doué va lui aussi contribuer à inscrire des buts importants. »

Désiré Doué aura très certainement du temps de jeu pour se mettre en valeur face à l'Italie et à la Turquie en Ligue des Nations. Le génie de l'équipe de France veut continuer à prendre de l'importance aux yeux de Zidane, même s'il est incontestable que l'ancien du Stade Rennais a désormais changé de statut, que ce soit avec les Bleus ou le PSG. Et ce n'est pas le football français qui va s'en plaindre, au vu du potentiel immense du joueur né à Angers.