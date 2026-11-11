Paixao sacrifié, l'OM craque face à la DNCG

La pression mise par la DNCG sur l’OM pourrait faire craquer la direction du club phocéen dans le dossier Igor Paixao, valeur marchande n°1 de l’effectif de Bruno Genesio, lors du mercato hivernal.

Les gros efforts consentis par l’Olympique de Marseille l’été dernier ne suffisent pas. Malgré les transferts d’Aubameyang, Greenwood, Rulli, Medina ou encore Timber et les retours de prêt de Nwaneri, Vermaeeren et Pavard, l’OM doit encore alléger sa masse salariale. L’Equipe l’a confirmé il y a quelques jours en affirmant que la DNCG n’allait pas lâcher la direction olympienne en janvier prochain. De nouvelles ventes sont attendues pour compenser les pertes , que Frank McCourt ne souhaite plus assumer contrairement aux années précédentes.

L'OM prêt à sacrifier Paixao cet hiver ?

Des joueurs à forte valeur marchande et/ou à gros salaire seront donc poussés vers la sortie. Les noms de Paixao, Hojbjerg, Aguerd et Gouiri ont rapidement été évoqués. Nos confrères de TransferFeed ont une idée du joueur qui sera sacrifié par Bruno Genesio, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi au mercato hivernal.

Le média affirme que l’OM pourrait se résoudre à vendre Igor Paixao, dont le potentiel départ en Premier League pour environ 30 millions d’euros règlerait pas mal de soucis financiers, d’autant que l’attaquant de 26 ans jouit aussi d’un joli salaire. Les départs de Gouiri, Aguerd ou Hojbjerg seraient jugés plus problématiques par Bruno Genesio, qui a fait de ces trois joueurs de véritables tauliers, que ce soit sur le terrain mais aussi dans le vestiaire.