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Paixao sacrifié, l'OM craque face à la DNCG

Paixao sacrifié, l'OM craque face à la DNCG

OM
parCorentin Facy
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La pression mise par la DNCG sur l’OM pourrait faire craquer la direction du club phocéen dans le dossier Igor Paixao, valeur marchande n°1 de l’effectif de Bruno Genesio, lors du mercato hivernal.
Les gros efforts consentis par l’Olympique de Marseille l’été dernier ne suffisent pas. Malgré les transferts d’Aubameyang, Greenwood, Rulli, Medina ou encore Timber et les retours de prêt de Nwaneri, Vermaeeren et Pavard, l’OM doit encore alléger sa masse salariale. L’Equipe l’a confirmé il y a quelques jours en affirmant que la DNCG n’allait pas lâcher la direction olympienne en janvier prochain. De nouvelles ventes sont attendues pour compenser les pertes, que Frank McCourt ne souhaite plus assumer contrairement aux années précédentes.

L'OM prêt à sacrifier Paixao cet hiver ?

Des joueurs à forte valeur marchande et/ou à gros salaire seront donc poussés vers la sortie. Les noms de Paixao, Hojbjerg, Aguerd et Gouiri ont rapidement été évoqués. Nos confrères de TransferFeed ont une idée du joueur qui sera sacrifié par Bruno Genesio, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi au mercato hivernal.
Le média affirme que l’OM pourrait se résoudre à vendre Igor Paixao, dont le potentiel départ en Premier League pour environ 30 millions d’euros règlerait pas mal de soucis financiers, d’autant que l’attaquant de 26 ans jouit aussi d’un joli salaire. Les départs de Gouiri, Aguerd ou Hojbjerg seraient jugés plus problématiques par Bruno Genesio, qui a fait de ces trois joueurs de véritables tauliers, que ce soit sur le terrain mais aussi dans le vestiaire.

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Retenu coûte que coûte l’été dernier malgré les 30 millions proposés par Sunderland, Igor Paixao réalise lui un début de saison décevant. Titulaire au vu du manque de concurrence au sein de l’effectif, le Brésilien est à la peine et n’a marqué que deux buts en Ligue 1 depuis le début de la saison. Reste maintenant à voir si des offres arriveront sur le bureau de Grégory Lorenzi cet hiver pour Igor Paixao et si l’OM acceptera, comme cela semble être la tendance, de le sacrifier au risque de (trop) s’affaiblir sportivement.
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Derniers commentaires

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Impossible , le Bayern ne le vendra pas en cours de saison .

Paixao sacrifié, l'OM craque face à la DNCG

Chaque annee avec mes abos ,pas comme toi le minable parasite qui sert a rien t'es inutile pour le club je suis sur t'es meme pas marseillais , juste un trou du cul simplet rien de plus

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Paixao sacrifié, l'OM craque face à la DNCG

bouffon tu es la a avaler tout ce que foot01 produit comme merde pour te nourrir, sans une once de verité tout cla ne sert q'a nourrir les trolls rageux dans ton genre, qui se complaisent dans la fange

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