L'OM négocie la signature d'un prodige marocain de Ligue 2

En cette période de Coupe du monde U20, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont très attentifs à l’éclosion de nouveaux talents. Medhi Benatia a notamment flashé sur un ailier marocain qui évolue en Ligue 2.

La Coupe du monde U20 qui se déroule actuellement au Chili est un formidable terrain de chasse pour les recruteurs. Là-bas, le Paris Saint-Germain a flashé sur Gilberto Mora . Le club de la capitale n’est pas le seul à observer cette compétition de près afin de tenter d’y dénicher les grands joueurs de demain. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont également attentifs à ce Mondial U20 et selon les informations du compte spécialisé Lion Times, le directeur sportif phocéen Medhi Benatia a identifié une potentielle recrue pour l’OM.

« Mehdi Benatia aurait déjà pris contact avec l'entourage du joueur de Dunkerque, auteur d'un but et trois passes décisives. L'OM n'est pas seul sur le dossier » précise la source, pour qui l'état-major de l'Olympique de Marseille est déjà entré en négociations avec le joueur pour tenter de rafler la mise avant que la concurrence débarque trop nombreuse. Ailier droit d'1m72 né à Salon-de-Provence, l'international U20 marocain (13 sélections, 3 buts) réalise un excellent début de saison sous les couleurs de Dunkerque, où il est sous contrat jusqu'en juin 2027. En effet, l'homme fort du secteur sportif à Marseille suit de très près Yassine Gessime, ailier marocain de 19 ans qui évolue à Dunkerque.

Auteur de 3 passes décisives et d’un but en Ligue 2 cette saison, le joueur a tapé dans l’oeil de l’OM. A n’en pas douter, sa performance avec le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde U20 face aux Etats-Unis ce dimanche (22h) sera observée de près par l’état-major du club phocéen. D’autant que Marseille a prouvé par le passé qu’il était très intéressé par le recrutement de ce type de jeunes joueurs en post-formation. Les exemples de Robinio Vaz ou encore de Bilal Nadir, recrutés très tôt à Sochaux et à Nice et qui ont aujourd’hui du temps de jeu avec Roberto De Zerbi, en sont les meilleurs exemples. Reste à voir si cet intérêt pour Yassine Gessime aboutira sur une offre ferme de l’OM en janvier ou en juin prochain et si oui, quel sera le prix à payer pour convaincre Dunkerque de s’en séparer.