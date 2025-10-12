ICONSPORT_270170_0127
Yassine Gessime

L'OM négocie la signature d'un prodige marocain de Ligue 2

OM12 oct. , 8:20
parCorentin Facy
1
En cette période de Coupe du monde U20, les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont très attentifs à l’éclosion de nouveaux talents. Medhi Benatia a notamment flashé sur un ailier marocain qui évolue en Ligue 2.
La Coupe du monde U20 qui se déroule actuellement au Chili est un formidable terrain de chasse pour les recruteurs. Là-bas, le Paris Saint-Germain a flashé sur Gilberto Mora. Le club de la capitale n’est pas le seul à observer cette compétition de près afin de tenter d’y dénicher les grands joueurs de demain. Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont également attentifs à ce Mondial U20 et selon les informations du compte spécialisé Lion Times, le directeur sportif phocéen Medhi Benatia a identifié une potentielle recrue pour l’OM.
En effet, l’homme fort du secteur sportif à Marseille suit de très près Yassine Gessime, ailier marocain de 19 ans qui évolue à Dunkerque. « Mehdi Benatia aurait déjà pris contact avec l’entourage du joueur de Dunkerque, auteur d’un but et trois passes décisives. L’OM n’est pas seul sur le dossier » précise la source, pour qui l’état-major de l’Olympique de Marseille est déjà entré en négociations avec le joueur pour tenter de rafler la mise avant que la concurrence débarque trop nombreuse. Ailier droit d’1m72 né à Salon-de-Provence, l’international U20 marocain (13 sélections, 3 buts) réalise un excellent début de saison sous les couleurs de Dunkerque, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027.

Lire aussi

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saisonOM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison
OM : Greenwood change d’avis, son avenir chambouléOM : Greenwood change d’avis, son avenir chamboulé
Auteur de 3 passes décisives et d’un but en Ligue 2 cette saison, le joueur a tapé dans l’oeil de l’OM. A n’en pas douter, sa performance avec le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde U20 face aux Etats-Unis ce dimanche (22h) sera observée de près par l’état-major du club phocéen. D’autant que Marseille a prouvé par le passé qu’il était très intéressé par le recrutement de ce type de jeunes joueurs en post-formation. Les exemples de Robinio Vaz ou encore de Bilal Nadir, recrutés très tôt à Sochaux et à Nice et qui ont aujourd’hui du temps de jeu avec Roberto De Zerbi, en sont les meilleurs exemples. Reste à voir si cet intérêt pour Yassine Gessime aboutira sur une offre ferme de l’OM en janvier ou en juin prochain et si oui, quel sera le prix à payer pour convaincre Dunkerque de s’en séparer.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_269259_0026
FC Nantes

Une pépite française booste l’attaque de Nantes

ICONSPORT_272416_0144
OM

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

ICONSPORT_272823_0008
ASSE

L'ASSE reçoit une terrible nouvelle d'Israël

ICONSPORT_272869_0064
Liga

Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

ICONSPORT_272604_0138
PSG

Bouaddi au PSG cet été, Luis Campos rédige l'offre

Fil Info

10:30
Une pépite française booste l’attaque de Nantes
10:10
OM : Paixao est en mission, le PSG tremble
9:50
L'ASSE reçoit une terrible nouvelle d'Israël
9:30
Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé
9:00
Bouaddi au PSG cet été, Luis Campos rédige l'offre
8:40
OL : Deux cadors répondent à l'appel de Fofana
8:00
PSG : Un départ imprévu en janvier, Paris surprend
7:00
TV : Islande - France, à quelle heure et sur quelle chaîne ?
23:30
Dembélé le faux Ballon d’Or, Zlatan a encore frappé

Derniers commentaires

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

l psg1970 détiens tous les record de la L1 tremble paixo !! mdr

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

14 ans san svictoire contre le psg !! record que l om fera jamais , on vous a botté les fesse 14 ans au velodrome ahahahhha la honte !!! LDC2025 , coupe des coupe 1996 !! 2 fois plus de coupe d europe que lom ahahahh

OM : Paixao est en mission, le PSG tremble

mo

Real : C’était mieux avec Ancelotti, deux stars ont osé

il est peut être temps pour le real de vendre Vinicius en AS et renouveler son équipe en trouvant les nouveaux kroos et modric

OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

vu comment il est discret depuis un long moment, ça n'etonnera personne qu'il s'en aille en italie

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading