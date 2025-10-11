OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

Satisfait de son début de saison, l’Olympique de Marseille pourrait être confronté à un départ inattendu. Son conseiller sportif et institutionnel Fabrizio Ravanelli envisage de rentrer en Italie pour venir en aide à Pérouse, son club formateur actuellement en grande difficulté en Serie C.

Un changement majeur se prépare à l’Olympique de Marseille . Rien à voir avec l’effectif compétitif de Roberto De Zerbi qui réalise un bon début de saison. La modification annoncée concerne plutôt la direction. Présenté comme un membre important en interne, Fabrizio Ravanelli pourrait quitter le club phocéen en plein exercice. Selon les informations de la presse transalpine, celui qui occupe le poste de conseiller sportif et institutionnel a été contacté par Pérouse.

L’appel n’est pas anodin puisqu’il s’agit tout simplement de son club formateur actuellement en grande difficulté. Après huit journées de championnat, le pensionnaire de Serie C occupe seulement la 19e place de son groupe. Autant dire que les ambitions de montée sont à oublier. Cette situation provoque de vives tensions en interne et c’est dans ce contexte que Pérouse a pensé à récupérer son ancien attaquant susceptible de ramener de la sérénité. Pour le moment, nos confrères ignorent quelles fonctions seraient attribuées à l’Italien. Le Marseillais pourrait se rapprocher de l’équipe, ou intégrer la direction sportive dans un rôle plus large.

Ravanelli a donné son accord

En tout cas, Fabrizio Ravanelli n'est pas insensible au coup de fil reçu. Le dirigeant semble disposé à revenir et a même donné son accord pour entamer des discussions avec l’Olympique de Marseille. Ce serait un départ totalement inattendu pour la direction olympienne qui avait conforté son conseiller après la saison dernière, y compris après l’épisode du stage de préparation à Rome auquel il n’avait pas été convié, l’Italien étant jugé trop proche du vestiaire à ce moment.