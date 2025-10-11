OM : Il va planter Longoria et Benatia en pleine saison

Il est drôle le Menes. Lui regarde ce match qui lui rapporte de l'argent car c'est son métier de s'en faire grâce au foot mais que dire des pauvres supporters qui regardent encore et encore cette EDF de DD. Je ne regarde cette équipe uniquement pendant L'EURO et la CDM et c'est deja un supplice.
En l'absence des meilleurs offensifs et sachant la pauvreté du jeu d Mbappé en EDF depuis plusieurs années c'est logique. Olise a eu un coup de moins bien aussi
Quand tu vois comme il a été ejecté de ce club… je peux comprendre sa réaction !
Toi l'inculte tu donnes des leçons à tout le monde et tout le monde sait que tu es juste un petit raté aigri
Il est utile dans la rotation autant le garder
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|16
|7
|5
|1
|1
|13
|5
|8
|15
|7
|5
|0
|2
|15
|5
|10
|15
|7
|5
|0
|2
|14
|7
|7
|15
|7
|5
|0
|2
|9
|5
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|4
|13
|7
|4
|1
|2
|10
|6
|4
|11
|7
|3
|2
|2
|14
|10
|4
|10
|7
|3
|1
|3
|12
|13
|-1
|10
|7
|3
|1
|3
|11
|12
|-1
|10
|7
|2
|4
|1
|9
|10
|-1
|8
|7
|2
|2
|3
|11
|11
|0
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|12
|-3
|7
|7
|2
|1
|4
|9
|16
|-7
|6
|7
|2
|0
|5
|5
|10
|-5
|6
|7
|1
|3
|3
|8
|10
|-2
|6
|7
|1
|3
|3
|5
|7
|-2
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|11
|-8
|2
|7
|0
|2
|5
|5
|16
|-11
