Gilberto Mora au PSG pour un prix cadeau !

Depuis quelques jours, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain se tirent la bourre pour le prodige, Gilberto Mora. Le jeune mexicain séduit les cadors européens au sein de son club de Tijuana. Luis Campos connaît désormais par ailleurs le prix pour s’attacher ses services.

À l’aube de ses 17 ans, Gilberto Mora est désormais un espoir très suivi par les grands clubs européens. Le milieu offensif de Tijuana au Mexique attire l’œil des gros poissons. Mais la tendance part vers un attachement au Real Madrid. Le Paris Saint-Germain de son côté ne lâche pas le morceau. Le club de la capitale intensifie les discussions et Luis Campos connaît déjà le prix d’une des révélations du mondial U20. Le Mexicain s’est déjà offert trois buts et deux passes décisives lors de ce mondial U20 du côté du Chili. Des performances qui attirent l’œil et le PSG aura fort à faire.

Gilberto Mora, c’est 15 millions pour le PSG

Ce samedi, l'agente du joueur Rafaela Pimenta a évoqué un prix autour des 15 millions d’euros pour s’attacher les services du jeune Gilberto Mora. Outre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelone, l’Ajax ou encore Arsenal sont venus aux renseignements pour celui qui pourrait battre un record unique cette saison.

Actuellement à la Coupe du monde U20, Gilberto Mora a de grandes chances de disputer le mondial U17 au Qatar au mois de novembre avant de s’envoler pour la Coupe du monde 2026 avec l’équipe A du Mexique. Trois Coupe du monde en une saison et un premier record en poche pour le prodige de 16 ans. Des opportunités concrètes de montrer ses qualités et de faire monter les enchères. ESPN annonce depuis plusieurs jours que Gilberto Mora veut changer d’air en fin de saison. Le Mexicain va découvrir l’Europe, mais il ne reste plus qu’à savoir où, lui, qui donne une priorité au Real Madrid.