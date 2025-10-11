OM : Greenwood change d’avis, son avenir chamboulé

Mason Greenwood a officiellement obtenu la sélection jamaïcaine mais alors que tout est en règle, l’attaquant de l’OM, qui compte une cap avec l’Angleterre, hésite à représenter les Reggae Boyz.

« Sa demande de citoyenneté a été approuvée, son passeport lui a été envoyé et tous les documents sont en règle » expliquait à ce sujet Michael Ricketts, le président de la Fédération jamaïcaine au mois d’août. La Jamaïque rêve de voir Mason Greenwood sous ses couleurs alors que la sélection des Reggae Boyz lutte pour sa qualification à la prochaine Coupe du monde. Banni par la fédération anglaise en raison des problèmes extra-sportifs qui remontent à l’époque où Mason Greenwood jouait encore à Manchester United, l’attaquant de l’Olympique de Marseille est à un tournant de sa carrière internationale. L’ancien ailier des Red Devils a officiellement obtenu la nationalité jamaïcaine, une idée soumise par l’OM afin de libérer une place d’extracommunautaire au sein de son effectif.expliquait à ce sujet Michael Ricketts, le président de la Fédération jamaïcaine au mois d’août. La Jamaïque rêve de voir Mason Greenwood sous ses couleurs alors que la sélection des Reggae Boyz lutte pour sa qualification à la prochaine Coupe du monde.

Mais d’après les informations de L’Equipe, l’attaquant de l’OM n’a pris aucune décision à ce sujet. « Il lui reste à faire la demande de changement de Fédération (auprès de la FIFA) et ce n'est pas encore fait » regrette la fédération jamaïcaine, interrogée par nos confrères et qui évoque avec Mason Greenwood un joueur « pas prêt pour jouer pour la Jamaïque ». Un gros revirement de situation alors que l’on pensait le numéro 10 de l’Olympique de Marseille plutôt déterminé à cette idée. Interrogé sur le cas Greenwood par le quotidien national, la fédération anglaise refuse de son côté de réagir et de s’exprimer sur « des cas individuels ». Une chose est en tout cas certaine, l’Angleterre a toujours un oeil sur Greenwood.

Au moins de façon indirecte puisque des émissaires de la fédération anglaise ont été aperçus au Vélodrome en ce début de saison, officiellement pour suivre les performances d’Angel Gomes. « Je ne lui ai pas parlé, ni à son entourage. Il essaie de jouer pour la Jamaïque, donc on n'y a pas réfléchi davantage et on ne l'envisage pas pour notre équipe » déclarait de son côté le sélectionneur anglais Thomas Tuchel il y a un mois. La porte de l’équipe britannique semble donc toujours fermée pour Mason Greenwood et pourtant, l’attaquant de 24 ans ne semble plus du tout certain de vouloir représenter la Jamaïque à l’avenir. Une situation que l’OM regarde avec sérénité puisque l’acquisition du passeport jamaïcain de Greenwood a libéré une place d’extracommunautaire, qu’il représente cette sélection ou non.