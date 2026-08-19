L’OM doit vendre, Timber se dévoue et vide son casier

Six mois seulement après son arrivée à l’OM en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber pourrait être sacrifié par le club phocéen au mercato. Le milieu de terrain de 25 ans est prêt à dire oui au FC Porto.

En janvier dernier, Medhi Benatia réalisait une très belle affaire en attirant Quinten Timber à l’Olympique de Marseille. A six mois de la fin de son contrat avec le Feyenoord Rotterdam, l’international néerlandais de 25 ans a rejoint Marseille pour seulement 4,5 millions d’euros. Six mois plus tard, son départ est déjà d’actualité pour une somme quatre fois supérieure. En effet, Foot Mercato révèle ce mercredi que les négociations se poursuivent entre l’Olympique de Marseille et le FC Porto pour le transfert potentiel de Quinten Timber.

Une information qui n’étonnera pas les suiveurs assidus du club phocéen puisqu’il y a quelques jours, on apprenait que le club portugais faisait du milieu de terrain d’1m76 sa priorité dans ce secteur de jeu. La nouveauté risque en revanche de décevoir le public du Vélodrome : Quinten Timber est « prêt à relever un nouveau challenge » selon Santi Aouna, qui révèle que le Néerlandais est enclin à quitter le club olympien.

Timber est séduit par le FC Porto

Conscient de la situation financière de l’OM, Quinten Timber n’empêchera pas Marseille de réaliser une grosse vente. Grégory Lorenzi et Stéphane Richard ont fixé le prix de Timber à 22 millions d’euros, et la question est maintenant de savoir si le FC Porto s’alignera ou pas sur ce tarif. Foot Mercato précise que des clubs de Premier League sont également intéressés. Aston Villa et Crystal Palace ont brièvement été associés au milieu de terrain de l’OM dans la presse britannique.

Pour le club provençal, l’idéal serait de faire jouer la concurrence entre tous les clubs intéressés pour faire grimper les prix et pourquoi pas atteindre 25 millions d’euros, une somme qui correspond à la valeur marchande réelle de Quinten Timber selon Transfermarkt. Ce départ pourrait en tout cas soulager l’OM sur le plan financier. Sportivement en revanche, la perte d’un tel joueur ferait beaucoup de mal à la compétitivité de l’équipe de Bruno Genesio.