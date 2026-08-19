OM : Lorenzi recrute à Nice pour remplacer Hojbjerg

OM : Lorenzi recrute à Nice pour remplacer Hojbjerg

OM19 août , 20:00
parCorentin Facy
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Conscient qu’un départ de Pierre-Emile Hojbjerg est probable d’ici la fin du mercato, l’OM travaille pour renforcer son milieu de terrain. Grégory Lorenzi apprécie beaucoup le profil d’Hicham Boudaoui de Nice.
La dernière ligne droite du mercato promet d’être très mouvementée à l’Olympique de Marseille. Malgré de nombreux départs, le club phocéen doit encore vendre pour atteindre les objectifs fixés par la DNCG, et ainsi pouvoir recruter. Le nom de Leonardo Balerdi revient souvent tout comme ceux de Quinten Timber et de Nayef Aguerd. Toujours à l’OM après son transfert avorté à Newcastle qui a provoqué la furie de son boss Frank McCourt, Pierre-Emile Hojbjerg reste lui aussi un candidat au départ.
L’international danois rêve de rejoindre l’AC Milan et l’OM travaille d’arrachepied pour lui trouver un successeur, afin de se tenir prêt au moment où Hojbjerg fera ses valises. Selon les informations de Foot Mercato, un profil made in Ligue 1 plaît beaucoup à Grégory Lorenzi, celui d’Hicham Boudaoui. L’international algérien est dans sa dernière année de contrat à Nice, où son bail expire en juin 2027. Valeur sûre de Ligue 1 depuis de longues années, l’Algérien est un peu plus en difficulté ces derniers mois à tel point que le Gym n’est pas contre l’idée de s’en séparer.

Boudaoui, la bonne affaire flairée par Lorenzi 

Une aubaine aux yeux de Grégory Lorenzi, qui a flairé la bonne affaire et qui pourrait passer à l’offensive dès lors que l’OM aura encore vendu quelques éléments. Valorisé à 12 millions d’euros par Transfermarkt, le milieu de terrain de 26 ans pourrait faire l’objet de négociations entre Marseille et Nice pour une somme inférieure. Malgré une forme moins étincelante par rapport aux saisons précédentes, celui qui compte 36 sélections avec l’Algérie sort d'un exercice 2025-2026 correcte en terme de matchs disputés avec 25 matchs de Ligue 1 au compteur. Suffisant pour convaincre l’OM d’en faire une piste crédible pour épauler renforcer son entrejeu.

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Je pense totalement l'inverse justement. En poste dailer on a himbert, boudache, nuamah, Duranville et hamdani. Sulc a un profils a part et special, en etant 9.5 ou 10. On en a pas deux avec ce profils. Et la saison quil fait lannee derniere lui offre le totem

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Ah bon ? Il se faisait surtout découper à chaque match en toute impunité.

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65M ???? Dingue

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Incompréhensible... Dans un an, il devra trouver du temps de jeu ailleurs, et ira faire un prêt.

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