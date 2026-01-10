ICONSPORT_281551_0020

L’OM n’a pas été respecté au Koweït

L'OM espérait au moins revenir du Koweit avec un titre après avoir malmené le PSG à ce point. Ce ne sera pas le cas, et les Marseillais ont découvert un pays qui les ignore totalement.
En raison de son scénario assez incroyable, le Trophée des Champions disputé ce jeudi soir au Koweit restera dans les mémoires. L’OM pensait bien enfin gagner un titre après 14 ans de disette, mais le PSG a égalisé au bout des arrêts de jeu, avant de remporter une cinquième séance de tirs au but consécutives sous Luis Enrique. Lucas Chevalier a été le héros du club parisien, qui a encore une fois été sous le feu des projecteurs.

Le Koweit ignore royalement l'OM

Tout le contraire d’une équipe de l’OM qui aura simplement servi de sparring-partner aux yeux du Koweït. Dans un reportage sur le déroulement de ce séjour pour la délégation marseillaise, La Provence s’est penchée sur la popularité du club phocéen dans l’Emirat. Et à ce niveau, il y a encore du travail. Car si en France, Marseille est au niveau du PSG, au Koweit, il n’y en a que pour Paris. Les locaux qui sont venus au stade étaient largement favorables au club de la capitale, et la couverture médiatique en dit long sur l’ignorance au sujet de l’OM.
Les supporters de l'OM de Dubaï étaient présents à Koweit City
Si les stars du PSG ont été mises en avant sur certains spots publicitaires locaux avant la rencontre, le match n’a clairement pas passionné au Koweït. Les principaux quotidiens du pays ont plutôt réservé leurs pages sportives au championnat chinois, au cricket, au patinage de vitesse ou à la Premier League concernant le football. Et quand il fallait parler de l’OM, La Provence a souligné quelques belles boulettes. Le président a ainsi été renommé « Paolo Longoria » et le capitaine marseillais du soir était « Leonardo Valverde », au lieu de Balerdi.
Une preuve que le football et le Koweit font deux, encore plus quand il s’agit d’un club français autre que le PSG. L’OM ne gardera donc pas un souvenir impérissable de son passage à Koweit City.

