OM : Daniel Bravo couvre Kondogbia de honte

C’est désormais une tradition, l’OM a (encore) perdu en Coupe de France lors d’une séance de tirs au but. Le choix des tireurs olympiens a une fois de plus interloqué les observateurs et certains tauliers prennent cher.

L’Olympique de Marseille ne mettra pas fin à sa disette de 14 ans sans titre. Les Phocéens y croyaient cette saison, mais ils n’ont finalement pas été capables de battre Toulouse en quart de finale au Vélodrome. Devant à deux reprises au score, les joueurs d’Habib Beye se sont inclinés aux tirs au but. Tout avait bien commencé avec les tirs au but réussis de Greenwood et d’Aubameyang, mais c’est après que tout s’est finalement gâté. Balerdi a raté avant le but (en deux temps) d’Aguerd… et le manqué de Nwaneri, synonyme d’élimination.

Après la rencontre, Daniel Bravo n’en voulait pas au jeune milieu offensif prêté par Arsenal. En revanche, le consultant de BeinSports a exprimé son incompréhension en constatant qu’un jeune joueur de 19 ans était envoyé au feu tandis que certains tauliers tels que Medina et surtout Kondogbia ne sont pas allés tirer. « Kondogbia a peut-être dit qu’il ne le sentait pas. Mais dans un cas comme celui-ci, on doit prendre ses responsabilités » estime l’ancien joueur du PSG après la défaite de l’OM en quart de finale de Coupe de France.

Kondogbia n'a pas pris ses responsabilités

« Tout le monde a la pression, tous ceux qui ont tiré et même ceux qui ont marqué leur penalty ont la pression. Mais tu ne fais pas tirer un jeune comme ça, tu ne fais pas porter toute la responsabilité d’une qualification à un gamin qui est arrivé cet hiver » poursuit Daniel Bravo, avant de critiquer aussi l’attitude d’Habib Beye, qui aurait pu imposer certains tireurs. « Si je suis l’entraîneur, honnêtement, je dis à Kondogbia de prendre ses responsabilités. Avec le métier qu’il a, il est plus à même de marquer que le jeune (Nwaneri) » analyse le consultant.

Du côté des supporters marseillais, on est sans doute d’accord avec l’analyse de Daniel Bravo et, comme face au PSG lors du Trophée des Champions il y a deux mois et demi, on regrettera l’identité des tireurs et le manque de courage de certains cadres.