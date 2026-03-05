PSG : Kang-In Lee à Madrid, ça discute !

Très apprécié par Luis Enrique grâce à sa polyvalence, Kang-in Lee joue de moins en moins avec le PSG depuis plusieurs semaines. Une situation qui le force à tenir compte de la proposition alléchante de l'Atlético de Madrid.

Lors de la première moitié de la saison, Kang-in Lee a disposé d'un temps de jeu assez important grâce aux nombreuses blessures dans le secteur offensif. Sa polyvalence rare, qui lui permet de jouer à tous les postes en attaque, lui a fait gagner de précieuses minutes pour montrer qu'il avait le niveau d'un titulaire. Sauf qu'une blessure à la cuisse face à Flamengo l'a éloigné des terrains pendant plus d'un mois et depuis, sa position s'est largement fragilisée.

Le Sud-Coréen joue beaucoup moins depuis, avec seulement 36 minutes de temps de jeu moyen depuis son retour. En parallèle, le PSG veut quand même le prolonger afin de continuer de profiter de son profil rare. Sauf que l'intérêt de plus en plus croissant de l'Atlético de Madrid rebat les cartes.

Kang-in Lee est l'option n°1 de l'Atlético

Comme l'indique Matteo Moretto, Kang-in Lee est la cible prioritaire de l'Atlético de Madrid pour remplacer Antoine Griezmann, lequel est en partance pour la franchise de MLS Orlando City . Le journaliste Marca indique que les Colchoneros ont déjà discuté avec l'entourage du joueur et avec le PSG lors du dernier mercato hivernal, sans que cela aboutisse au cours de cette fenêtre. En attendant l'été prochain, Paris voit l'Atlético comme une véritable menace et a bien l'intention de convaincre le Sud-Coréen de prolonger son contrat.

De leur côté, les dirigeants rojiblancos ont prévu d'intensifier les efforts dans les semaines à venir pour convaincre Kang-in Lee de refuser l'offre de prolongation parisienne et d'accepter leur challenge. A l'Atlético, un rôle plus central et important l'attend, alors qu'il est à la recherche de plus de minutes de temps de jeu pour satisfaire ses ambitions personnelles.