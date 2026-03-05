PSG : Kang-In Lee à Madrid, ça discute !

Saison dégueulasse en effet, mais il y a eu pire quand même, terminer sur le podium serait déjà pas mal, à minima, les 4 ou 5e places pour ne pas finir " honteux". C'est une équipe sans couilles, à part le retour au parc où nous 'ous sommes fait manger de A a Z, les 2 confrontations étaient pas mal quand même,face a Lyon, Strasbourg, Lens on à montré qu'on était capable de faire de bonnes choses, mais tu gâches tout face à des équipes " modestes"... On est habitué, équipe sans couilles... Next on verra l'année prochaine, rêver en septembre, désillusion en janvier et déprime en Avril.
Merci pour la saison on a bien rigoler😁 faire pire l annee prochaine sera dur .BRAVO.
Du coup les 'media' ESP vont commencer a shifter vers d'autres talents de Paris genre Neves / Pacho :)
Je n'ai pas la même vision que toi. Désolé. Alors on peut caricaturer en disant que je suis un fan de Longoria, mais ce n'est pas le cas. Il y a deux raisons aux multiples transferts: -les entraineurs qui ne veulent pas rester (Sampaoli parce qu'il voulait des joueurs hors de notre portée, et Tudor qui était épuisé par notre contexte) ou pas assez compétents et/ou avec des résultats insuffisants. Mais il fallait des joueurs pour correspondre aux demandes. Et il est là l'échec de cette année, DZB a eu les joueurs qu'il voulait... -et aussi le besoin de récupérer de l'argent et de monter la valeur du club (et ça c'est à son crédit, le club a bel et bien beaucoup plus de valeur aujourd'hui.) Après sportivement c'est mieux mais toujours insuffisant. Les cadres jetés dehors injustement oui. Surtout Rabiot et Murillo. Mais il les a fait venir aussi... Les magouilles? On parle bien de foot pro là? Tu crois que les autres il n'y a pas de magouilles? Diouf était central et tout tournait autour de lui et c'était un très bon président. Tout n'est pas négatif, loin de là chez Longoria. Mais il y a aussi de très mauvaises choses ok. La pire étant le "tou corrupt" Je trouve ça bien qu'il soit parti. C'était la fin pour lui. L'échec sportif était trop grand. Je ne le regrette pas, mais je ne vois pas son bilan aussi noir que toi.
Oui, en effet aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet .."money talks !!!!" Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches du prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de directeur général. Et tous les démentis, les "contre feu" , sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|24
|14
|3
|7
|39
|26
|13
|43
|24
|13
|4
|7
|51
|33
|18
|40
|24
|12
|4
|8
|37
|31
|6
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|33
|24
|9
|6
|9
|32
|34
|-2
|33
|24
|8
|9
|7
|34
|38
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|26
|24
|6
|8
|10
|28
|40
|-12
|24
|24
|6
|6
|12
|30
|44
|-14
|18
|24
|4
|6
|14
|19
|35
|-16
|17
|24
|4
|5
|15
|22
|41
|-19
|13
|24
|3
|4
|17
|22
|53
|-31
Kang-in Lee sigue siendo uno de los principales objetivos del Atlético de Madrid. Las partes ya lo discutieron en enero, y el Paris Saint-Germain ha hecho saber que querría renovar el contrato del surcoreano, pero el Atlético insistirá en las próximas semanas porque es un perfil