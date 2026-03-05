OM : Beye a bien commis la pire des trahisons

Habib Beye ICONSPORT_352509_0034

Alors que l’Olympique de Marseille avait démenti l’information, des contacts existaient bien avec Habib Beye dès la fin janvier. L’ancien entraîneur du Stade Rennais est soupçonné d'avoir commencé à négocier son retour dans la cité phocéenne tout en préparant un match de Coupe de France contre les Marseillais.
A peine nommé, Habib Beye voit déjà un objectif s’envoler. L’Olympique de Marseille a quitté la Coupe de France mercredi après sa défaite en quarts de finale contre Toulouse (2-2, 3-4 tab). L’euphorie de l’Olympico arraché (3-2) dimanche dernier n’a pas duré bien longtemps pour le nouvel entraîneur marseillais. Le voilà confronté aux mêmes obstacles que son prédécesseur Roberto De Zerbi, lequel a fini par claquer la porte à force de voir son équipe alterner le bon et le médiocre.
On ignore si le groupe olympien repartira en stage dans les semaines à venir. En tout cas, il est clair qu’Habib Beye aura fort à faire pour décrocher une qualification en Ligue des Champions via le championnat. Les maux de l’Olympique de Marseille requièrent toute l’attention du technicien qui n’a pas besoin de voir son litige avec le Stade Rennais s’éterniser. C’est pourtant bien le scénario lancé depuis sa mise à pied chez les Rouge et Noir. Rappelons que le club breton a ouvert une procédure disciplinaire à son encontre.

Remontée contre son ancien coach, la direction rennaise ne digère pas l’initiative de ses agents qui s’étaient renseignés sur les conditions de son départ. Pire encore, Ouest-France affirmait que le Franco-Sénégalais avait entamé des discussions avec l’Olympique de Marseille fin janvier, soit avant la déroute au Vélodrome (3-0) en Coupe de France le 3 février. Depuis, le club de Frank McCourt a démenti. Mais le quotidien régional persiste. Nos confrères confirment « des premiers contacts, disons indirects, entre les parties ». Une trahison difficile à encaisser pour le Stade Rennais.
