Un oublié du PSG se démène pour partir

Encore lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, Renato Sanches veut acter leur séparation une bonne fois pour toutes. Le milieu actuellement prêté au Panathinaïkos se verrait bien y rester de manière définitive et ne comprend pas pourquoi les Grecs cherchent un autre joueur à son poste.
Le Paris Saint-Germain n’en a toujours pas fini avec Renato Sanches. Très loin des plans de Luis Enrique, le milieu de 28 ans fait l’objet d’un troisième prêt depuis sa signature en 2022. Après la Roma et Benfica, son club formateur, c’est le Panathinaïkos qui tente actuellement de relancer le Portugais. Personne ne sera surpris d’apprendre que son aventure en Grèce a été marquée par une longue absence en fin d’année civile. L’ancien Lillois reste fidèle à sa réputation de joueur fragile.
Il n’empêche que Renato Sanches parvient à éviter les pépins physiques en 2026. Désormais sous les ordres de Rafael Benitez, le Parisien a pu enchaîner des matchs. Le flop du Paris Saint-Germain attendait cette dynamique depuis longtemps. Rassuré, le milieu passé par le Bayern Munich pense avoir trouvé le bon endroit pour s’épanouir et attend que le Panathinaïkos le conserve la saison prochaine. Seulement voilà, certaines rumeurs annoncent le club grec à la recherche d’un renfort dans l’entrejeu.

Le Pana veut le garder

De quoi inquiéter Renato Sanches qui, d’après TransferFeed, va prochainement demander à s’entretenir ave Rafael Benitez pour en savoir plus sur les plans du Pana. Ce sera l’occasion pour le coach espagnol de le rassurer. La source ajoute que les dirigeants grecs ont bien l’intention de garder l’international portugais. Du moins s’ils parviennent à négocier un deal aussi avantageux sur le plan financier. A priori, même si Renato Sanches va bientôt entrer dans la dernière année de son contrat, le Paris Saint-Germain ne fera rien pour empêcher son départ définitif cet été.
R. Luz Sanches

R. Luz Sanches

PortugalPortugal Âge 28 Milieu

Champions League

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
