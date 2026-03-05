ICONSPORT_286561_0106

Kolo-Muani à Lille, la grosse surprise

PSG05 mars , 18:20
parGuillaume Conte
Le PSG ne sait plus quoi faire avec Randal Kolo-Muani et rêve d'un transfert définitif à son retour de prêt de Tottenham. La Juventus et Lille sont sur les rangs.
Recruté par le PSG pour 95 millions d’euros en 2023 dans la foulée de sa belle Coupe du monde et de sa grosse saison avec Francfort, Randal Kolo-Muani n’a jamais pu répondre aux attentes à Paris. A son arrivée, Luis Enrique lui a fait comprendre que son profil ne collait pas avec ce qu’il recherchait, et l’a invité à se trouver un nouveau club. Vu sa valeur marchande et son salaire, le PSG a surtout cherché à le vendre mais c’était mission impossible.

Kolo-Muani pour remplacer Giroud à Lille ?

Résultat, des prêts sans convaincre à la Juventus et à Tottenham, qui ne vont déboucher sur aucun achat définitif. L’international français a encore deux ans de contrat avec le PSG, et cela pourrait paraitre interminable car le club de la capitale ne veut plus entendre parler d’un nouveau prêt, mais n’aura peut-être pas le choix. Si la Juventus s’est de nouveau proposée pour récupérer l’ancien Nantais, un autre club vient d’être candidat à son arrivée la saison prochaine. Sports Boom révèle ainsi que Lille s’est positionné pour récupérer Kolo-Muani, afin de prendre la suite d’un Olivier Giroud qui est quand même bien souvent en grande difficulté cette saison.
Les dirigeants nordistes ont fait comprendre à leurs homologues du PSG qu’ils étaient intéressés pour discuter des contours d’une arrivée, et permettre à Kolo-Muani de briller dans un championnat qu’il connait bien, et où il aura du temps de jeu. Le discours d'un club qui veut se faire prêter un joueur à n’en pas douter, Lille n’ayant pas des dizaines de millions d’euros à aligner, sans parler du salaire du vice-champion du monde.
Selon le média spécialisé, Kolo-Muani va bien devoir étudier cette candidature lilloise, car il risque de ne pas avoir beaucoup d’offres l'été prochain après son passage très timide à Tottenham, où il plonge avec les Spurs en Premier League, même s’il se met en évidence pour le moment sur les matchs de Ligue des Champions.

Derniers commentaires

OM-OL : Pris pour « des cons », les Lyonnais révoltés

Le pire c'est que le VAR confirme alors qu'ils parlent de HJ de quelques millimètres, sans avoir la technologie qui permet de le mesurer et de le confirmer...leurs outils l'espece de ligne bleue ou rouge, si déjà elle montre un HJ de 5 cm c'est tres fort, surtout que cela varie selon le moment ou est fait l'arret sur image..... et donc aussi l'ecart entre le pied du joueur qui fait la passe et le ballon.....c'est donc ridicule de parler de HJ en millimètres. L'arbitre de touche à une vision bionique :)

Allegri au Real Madrid avec Rabiot, le coup de sang

Rabiot au Real ce serait juste a mourir de rire quand on pense a l'été 2025...

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

C’est vrai que Paris est en grande forme 🤣

TV : L'ancien président de l'OM viré par CNEWS

Ça me touche vraiment merci

PSG : L'OM, l'OL et Lens se fatiguent, Luis Enrique est ravi

C'est vrai qu'il n'a pas l'effectif pour jouer trois compétitions le pauvre..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

