Kolo-Muani à Lille, la grosse surprise

Le PSG ne sait plus quoi faire avec Randal Kolo-Muani et rêve d'un transfert définitif à son retour de prêt de Tottenham. La Juventus et Lille sont sur les rangs.

Recruté par le PSG pour 95 millions d’euros en 2023 dans la foulée de sa belle Coupe du monde et de sa grosse saison avec Francfort, Randal Kolo-Muani n’a jamais pu répondre aux attentes à Paris. A son arrivée, Luis Enrique lui a fait comprendre que son profil ne collait pas avec ce qu’il recherchait, et l’a invité à se trouver un nouveau club. Vu sa valeur marchande et son salaire, le PSG a surtout cherché à le vendre mais c’était mission impossible.

Kolo-Muani pour remplacer Giroud à Lille ?

Résultat, des prêts sans convaincre à la Juventus et à Tottenham, qui ne vont déboucher sur aucun achat définitif. L’international français a encore deux ans de contrat avec le PSG, et cela pourrait paraitre interminable car le club de la capitale ne veut plus entendre parler d’un nouveau prêt, mais n’aura peut-être pas le choix. Si la Juventus s’est de nouveau proposée pour récupérer l’ancien Nantais, un autre club vient d’être candidat à son arrivée la saison prochaine. Sports Boom révèle ainsi que Lille s’est positionné pour récupérer Kolo-Muani, afin de prendre la suite d’un Olivier Giroud qui est quand même bien souvent en grande difficulté cette saison.

Les dirigeants nordistes ont fait comprendre à leurs homologues du PSG qu’ils étaient intéressés pour discuter des contours d’une arrivée, et permettre à Kolo-Muani de briller dans un championnat qu’il connait bien, et où il aura du temps de jeu. Le discours d'un club qui veut se faire prêter un joueur à n’en pas douter, Lille n’ayant pas des dizaines de millions d’euros à aligner, sans parler du salaire du vice-champion du monde.

Selon le média spécialisé, Kolo-Muani va bien devoir étudier cette candidature lilloise, car il risque de ne pas avoir beaucoup d’offres l'été prochain après son passage très timide à Tottenham, où il plonge avec les Spurs en Premier League, même s’il se met en évidence pour le moment sur les matchs de Ligue des Champions.