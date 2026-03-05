EdF : La méthode Zidane, les Bleus vont halluciner

Probable successeur de Didier Deschamps cet été, Zinedine Zidane remettra en application sa méthode qui avait apporté tant de succès au Real Madrid. Mais du côté de Clairefontaine, les habitudes du futur sélectionneur risquent d’en étonner plus d’un.

Ce n’est qu’une question de timing. Pour éviter de perturber ou de manquer de respect à Didier Deschamps, la Fédération Française de Football cherche le moment idéal pour officialiser ce que tout le monde sait déjà. Sauf improbable revirement de situation, Zinedine Zidane remplacera l’actuel sélectionneur de l'équipe de France à la fin de son contrat après la Coupe du monde 2026. La légende du football tricolore fait l’unanimité, notamment auprès de l’entourage du capitaine Kylian Mbappé.

Joueurs, supporters et médias attendent impatiemment la nomination du Ballon d’Or 1998. Mais le témoignage de Gareth Bale risque d’affecter cet enthousiasme. Entraîné par Zinedine Zidane au Real Madrid, l’ancien ailier décrit un technicien plutôt passif. D’après lui, le Français avait surtout profité de sa précédente carrière. « Zidane était très respecté pour ce qu'il était comme joueur, a raconté le Gallois dans le podcast Stick to FootballMagazine. La gestion de Carlo (Ancelotti) était la meilleure. Même quand tu ne jouais pas, il te donnait l'impression d'être son meilleur ami. Il avait cette capacité de rendre tout le monde heureux et prêt à tout donner. »

« Au Real, il ne s'agit pas d'être entraîneur, mais de gérer les joueurs. Ils faisaient quelques ajustements tactiques, mais pas tant que ça. (…) Zidane ne faisait pas beaucoup de tactique, il faisait le minimum : entraînement, possession, tirs et c'est tout. Quinze minutes de tactique en défense. Mais il a gagné le respect pour ce qu'il était comme joueur. Il participait aux entraînements, il m'a même mis sur le banc. Le meilleur entraîneur avec lequel j'ai travaillé ? Ancelotti », a tranché Gareth Bale, sans garder un excellent souvenir de sa collaboration avec Zinedine Zidane.