ASSE : La Ligue 1 c’est très loin, il climatise les Verts

C'est l'heure d'enfoncer le clou pour l'AS Saint-Etienne, qui enchaine les victoires et veut désormais maintenir le cap face à un prétendant à la montée ce samedi.

Pur produit de l’ASSE , Mickaël Nadé est au club depuis 2015, et son arrivée en U17. Il a donc forcément connu, de près ou de loin, les descentes et les montées de l’ASSE. Relégué il y a deux ans, le défenseur central entend bien surfer sur la vague actuelle pour retrouver le goût de la Ligue 1. Mais à 27 ans, le Franco-Ivoirien compte aussi faire profiter ses coéquipiers de son expérience.

La spectaculaire remontada de l'ASSE

Interrogé en conférence de presse avant le match face au Red Star, Nadé a tenu à rappeler que la belle série était certes galvanisante, mais que tout pouvait aller très vite dans ce championnat de Ligue 2 . La preuve, au moment du départ d’Eirik Horneland il y a un mois, les deux premières places semblaient difficiles à aller chercher, avant que des formations ne s’écroulent, pendant que les Verts gagnaient tout.

Alors, pour Mickael Nadé, il faut continuer à afficher un sérieux à toute épreuve et aller chercher des points pour la montée le plus rapidement possible. « On est en confiance, mais on ne va pas s’enflammer. On sait que la Ligue 2 est un championnat difficile. La dynamique est bonne, il faut continuer ! Il reste neuf matches et la priorité est de gagner ce match très compliqué ce week-end. C’est une rencontre très importante », a souligné le défenseur central des Verts avant le match face au Red Star.

En effet, en cas de victoire face aux Audoniens, la formation du Forez pourrait prendre un premier bon bol d’air avec huit points d’avance sur son adversaire du soir. Il y a un mois, l’ASSE avait trois points de retard sur le Red Star…