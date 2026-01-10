ICONSPORT_266241_0007

L’OM lâche 15 ME pour une recrue surprise en Serbie

Himad Abdelli va prochainement apporter une touche technique au milieu de Marseille. Néanmoins, les Phocéens n'en ont pas fini avec ce secteur de jeu au mercato. Le jeune serbe de 19 ans Ognjen Ugresic est aussi visé.
Capable du meilleur (tenir tête au PSG) comme du pire (perdre contre Nantes), l'Olympique de Marseille décontenance les observateurs et ses propres supporters. Cette irrégularité manifeste est sans doute due à un milieu de terrain moins efficace que les années précédentes. Il manque notamment un vrai joueur technique dans l'entrejeu phocéen. Himad Abdelli est attendu de pied ferme pour compenser ce manque. Cependant, le profil de l'Algérien ne fait pas l'unanimité sur la Canebière. Le joueur de 26 ans n'a peut-être pas le physique adéquat pour jouer à l'intensité requise par De Zerbi.

Une pépite de 19 ans à l'OM ?

Recruter un autre milieu de terrain, plus jeune qu'Abdelli serait intéressant. Cela tombe bien puisque c'est la stratégie adoptée par l'OM. Selon le spécialiste italien du mercato Gianluca Di Marzio, le club phocéen convoite le Serbe Ognjen Ugresic (19 ans). Ce jeune talent évolue au Partizan Belgrade où il a déjà inscrit 6 buts cette saison. Il affole l'Europe depuis plusieurs mois, ayant été dans le viseur de Manchester United et de Ruben Amorim la saison dernière.
Sans le Portugais, la menace mancunienne semble moindre pour Marseille. Le vrai danger se situe désormais en Italie. Trois clubs de Serie A sont des prétendants sérieux pour Ugresic selon Di Marzio. Il s'agit de Parme, de la Fiorentina et de Bologne. Autre problème pour Medhi Benatia et Pablo Longoria, le prix du jeune serbe. Le Partizan Belgrade a fixé sa clause libératoire à 15 millions d'euros. Ognjen Ugresic apparaît donc comme un pari osé, surtout pour un Olympique de Marseille en quête d'économies cet hiver.
1
