OL : Ils arrivent à Lyon, c'est du jamais vu

OL05 mars , 16:00
parGuillaume Conte
L'OL va enchainer les gros rendez-vous après l'OM et Lens, avec la double confrontation face au Celta Vigo qui va faire du bruit au Groupama Stadium. Mais pas seulement pour les Lyonnais.
La semaine dernière, dans la foulée du tirage au sort des 1/8e de finale, la joie des supportes lyonnais d’éviter le LOSC a été de courte durée. Ils ont appris que, une semaine après le match aller en Galice, ils recevront le Celta Vigo le jeudi 19 mars, mais le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h45. De quoi faire hurler les supporters lyonnais, qui pestent déjà contre les futurs bouchons, les transports, les horaires de travail, et craignent même que le Groupama Stadium ne soit pas plein.

L'OL fait plus fort que Manchester United

Il n’y aura pas absolument pas ce genre de problème avec le parcage des supporters du Celta Vigo. Le club galicien a constaté un engouement sans précédent pour cette rencontre. Toutes les places disponibles ont été réservées, et les demandes ont encore afflué par la suite, raconte le journal local le Faro de Vigo.
La formation espagnole pourrait ainsi compter sur le soutien de 3000 supporters, soit le plus gros contingent en déplacement européen de l’histoire du club. Encore plus important que le déplacement historique jusque là à Old Trafford pour le match face à Manchester United en 2017. A noter que les supporters de Vigo se cassent la tête pour venir à Lyon, sachant que le club a affrété plusieurs avions charters pour les déplacements, mais que cela ne suffira pas. Les vols commerciaux ont été pris d’assaut, provoquant une hausse des prix et des trajets complets.
Néanmoins, le contingent espagnol sera copieux pour cette rencontre qui s’annonce passionnante en fonction du résultat que les joueurs de Paulo Fonseca iront chercher à Vigo au match aller, la semaine prochaine.

Derniers commentaires

OM : McCourt va virer tout le monde, ça va être colossal

Saison dégueulasse en effet, mais il y a eu pire quand même, terminer sur le podium serait déjà pas mal, à minima, les 4 ou 5e places pour ne pas finir " honteux". C'est une équipe sans couilles, à part le retour au parc où nous 'ous sommes fait manger de A a Z, les 2 confrontations étaient pas mal quand même,face a Lyon, Strasbourg, Lens on à montré qu'on était capable de faire de bonnes choses, mais tu gâches tout face à des équipes " modestes"... On est habitué, équipe sans couilles... Next on verra l'année prochaine, rêver en septembre, désillusion en janvier et déprime en Avril.

OM : Acherchour et Abdelli, ça va très loin

Merci pour la saison on a bien rigoler😁 faire pire l annee prochaine sera dur .BRAVO.

« Ce serait une bêtise » : Une star du PSG clarifie son avenir

Du coup les 'media' ESP vont commencer a shifter vers d'autres talents de Paris genre Neves / Pacho :)

OM : McCourt va virer tout le monde, ça va être colossal

Je n'ai pas la même vision que toi. Désolé. Alors on peut caricaturer en disant que je suis un fan de Longoria, mais ce n'est pas le cas. Il y a deux raisons aux multiples transferts: -les entraineurs qui ne veulent pas rester (Sampaoli parce qu'il voulait des joueurs hors de notre portée, et Tudor qui était épuisé par notre contexte) ou pas assez compétents et/ou avec des résultats insuffisants. Mais il fallait des joueurs pour correspondre aux demandes. Et il est là l'échec de cette année, DZB a eu les joueurs qu'il voulait... -et aussi le besoin de récupérer de l'argent et de monter la valeur du club (et ça c'est à son crédit, le club a bel et bien beaucoup plus de valeur aujourd'hui.) Après sportivement c'est mieux mais toujours insuffisant. Les cadres jetés dehors injustement oui. Surtout Rabiot et Murillo. Mais il les a fait venir aussi... Les magouilles? On parle bien de foot pro là? Tu crois que les autres il n'y a pas de magouilles? Diouf était central et tout tournait autour de lui et c'était un très bon président. Tout n'est pas négatif, loin de là chez Longoria. Mais il y a aussi de très mauvaises choses ok. La pire étant le "tou corrupt" Je trouve ça bien qu'il soit parti. C'était la fin pour lui. L'échec sportif était trop grand. Je ne le regrette pas, mais je ne vois pas son bilan aussi noir que toi.

McCourt sacrifie l’OM pour financer un énorme projet

Oui, en effet aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet .."money talks !!!!" Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches du prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de directeur général. Et tous les démentis, les "contre feu" , sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
LOSC Lille
4024124837316
6
Rennes
4024117638353
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading