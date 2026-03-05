OL : Ils arrivent à Lyon, c'est du jamais vu

L'OL va enchainer les gros rendez-vous après l'OM et Lens, avec la double confrontation face au Celta Vigo qui va faire du bruit au Groupama Stadium. Mais pas seulement pour les Lyonnais.

La semaine dernière, dans la foulée du tirage au sort des 1/8e de finale, la joie des supportes lyonnais d’éviter le LOSC a été de courte durée. Ils ont appris que, une semaine après le match aller en Galice, ils recevront le Celta Vigo le jeudi 19 mars, mais le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h45. De quoi faire hurler les supporters lyonnais , qui pestent déjà contre les futurs bouchons, les transports, les horaires de travail, et craignent même que le Groupama Stadium ne soit pas plein.

L'OL fait plus fort que Manchester United

Il n’y aura pas absolument pas ce genre de problème avec le parcage des supporters du Celta Vigo. Le club galicien a constaté un engouement sans précédent pour cette rencontre. Toutes les places disponibles ont été réservées, et les demandes ont encore afflué par la suite, raconte le journal local le Faro de Vigo.

La formation espagnole pourrait ainsi compter sur le soutien de 3000 supporters, soit le plus gros contingent en déplacement européen de l’histoire du club. Encore plus important que le déplacement historique jusque là à Old Trafford pour le match face à Manchester United en 2017. A noter que les supporters de Vigo se cassent la tête pour venir à Lyon, sachant que le club a affrété plusieurs avions charters pour les déplacements, mais que cela ne suffira pas. Les vols commerciaux ont été pris d’assaut, provoquant une hausse des prix et des trajets complets.

Néanmoins, le contingent espagnol sera copieux pour cette rencontre qui s’annonce passionnante en fonction du résultat que les joueurs de Paulo Fonseca iront chercher à Vigo au match aller, la semaine prochaine.